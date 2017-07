25 Jahre Edguy – ein silbernes Jubiläum, das gefeiert werden muss! Deshalb werden Tobias Sammet und Co. schon bald ihre schmissigsten Gassenhauer auf einer The Best Of The Best-Tour präsentieren! Und passend dazu erscheint heute endlich auch noch das Doppel-CD/DVD-Package Monuments!

Holt Euch hier Euer Exemplar: http://nblast.de/EdguyMonumentsNB

Die digitale Version gibt es hier: http://nblast.de/EdguyDigital

Zusätzlich zur Albumveröffentlichung präsentieren Euch Edguy heute außerdem das Lyricvideo zum Song Open Sesame, der ebenfalls Teil von Monuments ist. Schaut das Video hier:



Tobias Sammet kommentiert:

Ich bin extrem stolz auf Monuments und auf unsere Karriere, die wir Euch auf diesem Album präsentieren. Open Sesame habe ich geschrieben, als ich auf all die Jahre, die hinter uns liegen, zurückgeblickt habe. Es beschreibt allein mit Worten am Besten, welch unersättlichen Ehrgeiz ein jeder junger Musiker braucht – so wie es auch bei mir war; nur bewaffnet mit einem Traum, einem Casio-Keyboard und einer ganzen Menge Bugs Bunny-Selbstvertrauen! Aufgewachsen in einem kleinen Ort mitten im Nirgendwo in Deutschland und überzeugt davon, irgendwann einmal die große weite und magische Welt des Musikbusiness zu erobern! Ich hätte damals jeden Plattenvertrag ohne mit der Wimper zu zucken unterschrieben, ganz gleich welche Details er beinhaltete. Ich liebe diesen Track. Nicht nur, weil er eine Menge Energie hat, sondern auch weil die Lyrics sehr autobiographisch sind und viel darüber aussagen, was man alles in Kauf nehmen und auf sich nehmen muss, wenn man etwas erreichen will!

