Threshold: kündigen Doppelalbum ‚Legends Of The Shires‘ an, enthüllen Artwork und erste Single ‚Lost In Translation‘

Threshold: kündigen Doppelalbum ‚Legends Of The Shires‘ an, enthüllen Artwork und erste Single ‚Lost In Translation‘

Die britischen Progressive-Ikonen Threshold haben angekündigt, dass ihr neues Doppelalbum Legends Of The Shires am 8. September über Nuclear Blast erscheint.

Heute präsentiert die Band die erste Single von diesem Release, den über zehnminütigen Longtrack Lost In Translation:

Thresholds Richard West kommentiert:

Wir haben ein Monster von Album erschaffen und dachten uns, dass ein Monster von Single deshalb nur angebracht wäre! Der Track ist episch und präsentiert die vielen verschiedenen Seiten unseres Sound und ist der ideale Vorgeschmack auf unser kommendes Album!

Das Lyricvideo für Lost In Translation feiert heute seine Premiere beim britischen Prog-Magazin:

http://teamrock.com/news/2017-07-14/watch-thresholds-epic-lost-in-translation-video

Oder seht das Video direkt hier:



Hier wird es das Album digital geben:

http://nblast.de/ThresholdDigital

Legends Of The Shires wird das elfte Studiorelease der Band und ihr erstes Doppelalbum. Zudem hört Ihr hier zum ersten Mal seit 1996 wieder Glynn Morgan am Gesang!

Das himmlische Coverartwork stammt von der russischen Künstlerin Elena Dudina. Richard West erklärt die Bildwahl:

Ich liebe es, wenn ein Cover sofort verrät, welche Art von Album man bekommt. Dieses hier schreit geradezu ‚progressiv‘ und erinnert mich an die klassischen Progalben des 20.Jahrhunderts.

Trackliste von Legends Of The Shires:

CD 1:

1. The Shire (Part 1) 2:03

2. Small Dark Lines 5:24

3. The Man Who Saw Through Time 11:51

4. Trust The Process 8:44

5. Stars And Satellites 7:20

6. On The Edge 5:20

CD 2:

7. The Shire (Part 2) 5:24

8. Snowblind 7:03

9. Subliminal Freeways 4:51

10. State Of Independence 3:37

11. Superior Machine 5:01

12. The Shire (Part 3) 1:22

13. Lost In Translation 10:20

14. Swallowed 3:54

Sichert euch die physischen Formate des Doppelalbums hier vor:

http://nblast.de/ThresholdLOTSNB

Oder bestellt die digitale Version hier vor:

http://nblast.de/ThresholdDigital

Kommentare

Kommentare