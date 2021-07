Ego Kill Talent: veröffentlichen Akustik EPs zu ihrem Album „The Dance Between Extremes“

Ego Kill Talent veröffentlichen heute ihre erste von insgesamt drei Akustik EPs. Auf der ersten EP sind folgende Songs als Akustikversionen drauf: Our Song, Diamonds & Landmines und The Reason.

Wie es zu der Idee kam erzählt euch Sänger Jonathan Dörr: „Playing these songs acoustically is like a way to immerse ourselves in the softness of our music.“

Die brasilianischen Rocker von Ego Kill Talent — Jonathan Dörr (Gesang), Jean Dolabella (Schlagzeug, Gitarre), Raphael Miranda (Schlagzeug, Bass), Niper Boaventura (Gitarre, Bass) und Theo Van Der Loo (Bass, Gitarre) hatten am 19. März ihr Studioalbum The Dance Between Extremes veröffentlicht.

Während der Covid-19-Pandemie haben Ego Kill Talent ihre weltweite Fanbase mit speziellen Live From The Flatscreen-Konzerten auf dem bandeigenen YouTube-Kanal begeistert. Die virtuelle Tournee wird in diversen Territorien inklusive U.S., Deutschland, Spanien, Chile und Brasilien promotet.