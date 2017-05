MY DYING BRIDE, GHAALS WYRD, DARKANE, THE GREAT OLD ONES, DIABOLICAL, BALFOR, MORTAL STRIKE und HAUNTED wurden für das Eindhoven Metal Meeting 2017 bestätigt. Das Festival steigt vom 15.12 – 16.12 im Effenaar in Eindhoven.

Das Line Up:

ANTROPOMORPHIA (NL)

BALFOR (UA)

BAPTISM (FI)

BLASPHEMY (CA)

CARPATHIAN FOREST (NO)

CORONER (CH)

DARKANE (SE)

DESTRÖYER 666 (AU)

DIABOLICAL (SE)

DISHARMONIC ORCHESTRA (AT)

DOOL (NL)

EXTREME NOISE TERROR (UK)

GHAALS WYRD (NO)

HAUNTED (IT)

MERCILESS (SE) – Last show ever!

MORTAL STRIKE (AT)

MY DYING BRIDE (UK)

OUR SURVIVAL DEPENDS ON US (AT)

PENTACLE (NL)

SABIENDAS (DE)

TANKARD (DE)

THE GREAT OLD ONES (FR)

VENOM (UK)

VERWOED (NL)

Quelle: www.district-19.com

Kommentare

Kommentare