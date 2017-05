2017 wird man Clutch bei uns nur bei RaR und RiP live erleben können. Bei unseren Nachbarn stehen aber auch hochkarätige Festivals auf dem Plan wie z.B. Sweden Rock, Graspop, Hellfest oder das Download Festival. Der Tourplan für Europa sieht wie folgt aus:

02.06. Rock am Ring

04.06. Rock im Park

05.06. Rock In Vienna

06.06. Akvarium Klub, Budapest

07.06. Mega Club, Katowice

08.06. Sweden Rock Festival, Soelvesborg

11.06. Download Festival, Donington Park

14.06. The Limelight, Belfast

15.06. The Academy Dublin, Dublin

17.06. Graspop Festival

18.06. Hellfest, Clisson

Außerdem spielen Clutch noch bei den Golden Gods Awards in London am 12.06.

Bevor es dann in der zweiten Jahreshälfte an die Aufnahmen zum Nachfolger für „Psychic Warfare“ geht, touren Clutch im Mai in den USA. Am 20. Mai findet dann auch das erste „Clutch-Festival“ mit Namen „Earth Rocker Festival“ statt.

Quelle: www.oktoberpromotion.com

