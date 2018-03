Das Eindhoven Metal Meeting 2018 haben SEPTICFLESH, URFAUST, KETZER, SLÆGT & OFFERBLOK bestätigt. Das Festival steigt wie immer im Dezember bei unseren Nachbarn in den Niederlande. In zwei Tagen vom 14.12 bis 15.12 werden meist härtest Bands zum Abriss bitten. Die Location bleibt ebenfalls wie gewohnt das Effenaar in Eindhoven.

Das Line-Up sieht bislang wie folgt aus:

BENEDICTION (UK – ‚Transcend The Rubicon‘ setlist)

DARVAZA (NO/IT)

IZEGRIM (NL)

KETZER (DE)

NECROPHOBIC (SE)

OFFERBLOK (NL)

POSSESSION (BE)

SEPTICFLESH (GR)

SLÆGT (DK)

TRIPTYKON (CH)

URFAUST (NL)

