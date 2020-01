Eisbrecher: geben die Tour zum neuen Album für November 2020 bekannt

Der November 2020 wird definitiv um einiges kälter werden als der diesjährige: bereits jetzt geben die Münchner Eisbrecher die Tourtermine zu ihrem neuen, achten Studioalbum bekannt, das sich derzeit in der Entstehungsphase befindet und noch vor Tourstart veröffentlicht werden wird. Derweil meldet sich Sänger und Band-Kapitän Alex Wesselsky zum Jahresauftakt schon einmal via Videomessage zu Wort:

Sie sind die Speerspitze der härteren deutschsprachigen Rockmusik und befinden sich weiter auf Erfolgskurs: ein Nummer 1-Charteinstieg mit dem aktuellen Album Sturmfahrt, eine weitestgehend ausverkaufte Tour dazu, Goldauszeichnungen für ihre Alben Schock, und Die Hölle Muss Warten liegen in der jüngsten Geschichte der Gruppe um Ausnahme-Frontmann Alexx Wesselsky. Das intelligente Spiel mit maschinengleichen Riffs, purer Härte, gesellschaftlichen Themen und der eigenen Szene gepaart mit jeder Menge hintergründigem Text-Witz und der Fähigkeit, sich selbst nicht ganz so ernst zu nehmen, macht Eisbrecher zu einem sehens- und hörenswerten Unikat, das auch über die deutschsprachigen Grenzen hinaus erfolgreich ist – auf ihrer zurückliegenden Tournee gastierte die Band unter anderem in Russland und Finnland. Derzeit befinden sich die Musiker im Studio, um an den Songs für ihr kommendes Album zu arbeiten, das in der zweiten Jahreshälfte 2020 erscheinen wird.

„In 2020 geht es sowohl VERRÜCKT als auch EISKALT auf Deutschland-Tour zu Album acht“, so die Band selbst. „Wir freuen uns, Euch alte Gassenhauer und neue Songs um die Ohren hauen zu dürfen. Bringt die Verwandtschaft mit und sagt Euren Freunden Bescheid! Lasst uns zusammen den grauen Graus aus dem Novemberkittel klopfen und Spaß haben!“

Eisbrecher Tour 2020

+ Special Guest: Schattenmann

06.11.2020 Hannover | Swiss Life Hall

07.11.2020 Leipzig | Haus Auensee

08.11.2020 Berlin | Columbiahalle

12.11.2020 Wiesbaden | Schlachthof

13.11.2020 Bochum | RuhrCongress

14.11.2020 Hamburg | edel-optics.de Arena

19.11.2020 Fürth | Stadthalle

20.11.2020 Ludwigsburg | MHP Arena

21.11.2020 München | Zenith

27.11.2020 Dresden | Alter Schlachthof

28.11.2020 Wien (A) | Gasometer

Tickets ab sofort erhältlich unter:

(Originalkarten) www.eislandshop.de

(Fantickets) www.eventim.de

sowie an allen bundesweiten Vorverkaufsstellen!