Eisregen: steigen in deutsche Albumcharts ein

Die Thüringer Extremmetaller Eisregen sind mit ihrem neuen Album Leblos auf Platz 6 der deutschen Albumcharts eingestiegen!

Das ist der höchste Chartseinstieg der bisherigen Bandgeschichte!

Hier kann man das neue Eisregen Album Leblos bestellen » https://lnk.to/leblos

Das Album ist als 2-CD Mediabook, limitierte Gatefold Vinyl LP in diversen Farben, limitiertes Box Set mit exklusivem Inhalt sowie in digitaler Form erhältlich.

Videos

Deutsches Bierlied (Official Video) – https://youtu.be/qpn8btclTnk

Leblos (Official Video) – https://youtu.be/pUkbyw1sFeo

Tourdaten:

24.09.2020 DE Crispendorf – Wolfszeit Festival

25.09.2020 DE Magdeburg – Factory*

26.09.2020 DE Berlin – ORWO Haus*

02.10.2020 TBA

03.10.2020 DE Annaberg Buchholz – Alte Brauerei**

09.10.2020 DE München – Backstage*

10.10.2020 TBA

16.10.2020 DE Würzburg – Posthalle**

17.10.2020 DE Passau – Zauberberg

23.10.2020 DE Oberhausen – Helvete*

24.10.2020 DE Leipzig – Hellraiser***

30.10.2020 DE Mannheim – MS Connexion*

31.10.2020 DE Bad Salzungen – KW 70**

06.11.2020 DE Nürnberg – Der Cult

07.11.2020 DE Aalen – Rock It***

11.12.2020 DE Rostock – MAU Club*

12.12.2020 DE Hamburg – Logo*

18.12.2020 DE Erfurt – Club From Hell

18.-20.06.2021 DE Erfurt – Club From Hell (Eisregen Heimatfest)

25.-27.06.2021 DE Erfurt – Club From Hell (Eisregen Heimatfest)

w/ special guests Welicoruss & *Skinned Alive **XIV Dark Centuries ***Grabak

https://www.facebook.com/eisregen.official

https://www.instagram.com/eisregenoffiziell

https://spoti.fi/2R2Iuwk