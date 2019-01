“Wenn die Gewohnheit durchbrochen wird!“

Filmtitel: Elizabeth Harvest

Sprachen: Deutsch, Englisch

Untertitel: Deutsch

Laufzeit: ca. 109 Minuten

Genre: Science Fiction Psychothriller

Release: 25.01.2019

Regie: Sebastian Gutierrez

Link: http://www.capelight.de/elizabeth-harvest

Produktion: Capelight Pictures

Schauspieler:

Abbey Lee – Elizabeth

Ciarán Hinds – Henry

Carla Gugino – Claire

Matthew Beard – Oliver

Dylan Baker – Logan

Capelight Pictures haben sich die Veröffentlichung von Elizabeth Harvest gesichert. Seit Freitag steht nun der amerikanische Science Fiction Psychothriller als DVD, Blu-ray und 2-Disc Limited Collector’s Edition im Mediabook zur Verfügung. Produziert wurde er von Sebastian Gutierrez, der sein feines Gefühl für eine vorgegriffene Handlung beweist und durch geschickte Wendungen immer wieder Feuer in Elizabeth Harvest bringt.

Die Story von Elizabeth Harvest:

Nach ihrer Hochzeit mit dem brillanten und vermögenden Wissenschaftler Henry zieht die junge Elizabeth in sein luxuriöses Anwesen in den Bergen. Henry legt seiner frisch angetrauten Ehefrau die Welt zu Füßen – ihr Leben scheint perfekt zu sein. Doch Elizabeth spürt, dass etwas nicht stimmt: In dem riesigen Haus gibt es einen verschlossenen Raum, den sie unter keinen Umständen betreten darf. Als sie es eines Tages dennoch wagt, die Tür zu öffnen, stößt sie auf ein dunkles Geheimnis…

Elizabeth Harvest Fazit: Allein die oben genannte Story würde jetzt eine billige "du darfst alles machen, nur dieser eine Punkt ist verboten"-Handlung vermuten lassen. Wo andere Kollegen von Sebastian Gutierrez dann zwei Stunden darauf herumreiten, lässt er die Bombe früh platzen, um in verschiedensten Wendungen einen gelungenen Science Fiction Psychothriller zu präsentieren. Neben der eigentlichen Dramatik geizt Abbey Lee nicht mit ihren Reizen und serviert somit eine sexy Note, die dem männlichen Zuschauer nicht negativ in die Karten spielt. Im Großen eine wirklich runde Sache wo Klischees angespielt werden, aber nur zu gerne zerschlagen, eine andere Richtung einschlagen. Einfach ist Elizabeth Harvest jedoch nicht gestrickt, darauf muss man sich einlassen wollen bzw. sogar können! Rene W. 8 2019-01-29 8 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

