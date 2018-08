Endseeker– Der Name steht seit 2015 für feinsten Death Metal schwedischer Machart aus Hamburg, hart wie Hafenarbeit und kompromisslos wie Hochdruckbetankung in einer Kiezkneipe…nicht zu vergessen mit literweise Herzblut gespielt.

Metal Blade und Endseeker freuen sich gleichermaßen darüber, die Unterzeichnung eines langfristigen Vertrages bekanntzugeben. „Ein Teil der Metal Blade Familie zu werden, ist quasi der Traum, der wahr wird, den man am Anfang seiner Karriere noch nicht einmal zu träumen wagte. Auf dem gleichen Label zu sein wie all diese legendären Künstler spornt uns noch mehr an, und wir sind total heiß darauf, ab sofort mit den großartigen Leuten von Metal Blade zusammenzuarbeiten. Bring the booze and let’s raise some hell!“

Mit der 2015 bei F.D.A. Records erschienenen EP Corrosive Revelation stellte die Band die Weichen für alles Weitere. Diese von Eike Freese (Dark Age) und Alexander Dietz (Heaven Shall Burn) produzierte erste Endseeker-Scheibe wurde praktisch überall abgefeiert, woraufhin die Fanschar der Jungs rapide anstieg.

Im Oktober 2017 veröffentlichten Endseeker ihr heißersehntes Debütalbum Flesh Hammer Prophecy – das abermals Eike Freese in den bekannten Chameleon Studios im Herzen der Hansestadt produzierte. Schützenhilfe leistete der Band eine gestandene Death-Metal-Ikone: Marc Grewe (Insidious Disease, ex-Morgoth) als Gast-Growler im Stück Black Star Rising, bei dessen Videoclip er ebenfalls mitwirkte. Als Spagat zwischen einer Hommage an die schwedischen 90er-Helden der Mitglieder und einer unverkennbar eigenen Handschrift ließ Flesh Hammer Prophecy weder bei Fans noch Medien irgendwelche Wünsche offen:

Endseeker zocken auf Flesh Hammer Prophecy Death Metal, wie er gedacht war – brutal ehrlich und ehrlich brutal! – metal.de

Die neue Scheibe macht mächtig Spaß und tritt dir auch ins Gesicht! – Legacy

…kann man jetzt schon von einem Death-Metal-Jahreshighlight sprechen. – xxl-rock.de

Endseeker wurden vom deutschen Metal Hammer zum Death-Metal-Aufsteiger des Jahres 2017 gekürt und landeten im Leser-Jahrespoll des Rock Hard auf Platz fünf unter den besten Newcomern. Das Album holte satte 9,5 von 10 Punkten in der Deaf-Forever-Kritik.

Für ihre zukünftigen Schandtaten haben sich Endseeker mit dem legendären Label Metal Blade Records zusammengetan, womit die Band einen weiteren Meilenstein auf ihrem Weg zur Weltherrschaft hinter sich lässt.

Nach Konzerten mit Cannibal Corpse, Hatebreed, Mantar, Kvelertak, Warpath, Lifeless oder Demonbreed sowie Auftritten bei Festivals wie Summer Breeze, In Flammen, Grind The Nazi Scum, Weltturbojugendtage, Holsteiner Death Fest, Swamp Fest, Ear Terror Festival oder Headache Inside spielen Endseeker am Donnerstag des Party San Open Air 2018 auf der Zeltbühne als Headliner. Weitere Tour-Aktivitäten in Kürze – und 2019 dann ins Studio…

Endseeker Line-Up:

Lenny – Vocals

Jury – Guitars

Ben – Guitars

Eggert – Bass

Kummer – Drums

Endseeker Discography:

Corrosive Revelation – FDA, 2015

Flesh Hammer Prophecy – FDA, 2017

Endseeker Videos:

Possessed By The Flame – youtube.com/watch?v=eQXkdGHtKRU

Black Star Rising – youtube.com/watch?v=WaFIIm8-ag0

Consumed By Desire – youtube.com/watch?v=8hBqcjN9P4s

Deployment Of The Aroused – youtube.com/watch?v=-5elmwEz8L4

Endseeker live:

09/08/18 DE Party.San Open Air – Schlotheim

07/09/18 DE Meltdown Festival – Schuby

08/09/18 DK De Lille Teater – Slagelse

18/10/18 DE Café Sputnik – Münster (Space Fest 4 with Space Chaser & Distillator)

19/10/18 DE Hafenklang – Hamburg (Space Fest 4 with Space Chaser & Distillator)

20/10/18 DE Bi Nuu – Berlin (Space Fest 4 with Space Chaser & Distillator)

10/11/18 DE Druckerei – Bad Oyenhausen (with Negator)

27/12/18 DE LA Cham – Cham (with Milking The Goatmachine)

28/12/18 DE Backstage – München (with Milking The Goatmachine)

29/12/18 DE Factory – Magdeburg (with Milking The Goatmachine)

30/12/18 DE From Hell – Erfurt (with Milking The Goatmachine)

Photo by Toni B. Gunner (mondkringel-photography.de)

Endseeker online:

http://endseeker.de

https://www.facebook.com/endseekermusic

https://www.instagram.com/endseeker666

https://twitter.com/endseeker666

