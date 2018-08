Südafrikas Rockstars Nr. 1 kommen im Frühjahr 2019 für eine umfangreiche Tournee zurück nach Deutschland. Mittlerweile haben sich Prime Circle auch hierzulande ein großes Fanpublikum aufgebaut. Mit ihrem Single-Hit Ghosts der mittlerweile über 7000 mal im Deutschen Radio lief, sowie ihre enorme Festival und Touring-Präsenz eroberten sie das deutsche Publikum. Die Innocence Tour 2019 führt Prime Circle vom 1. Februar 2019 – 15. Februar 2019 in zwölf Städte (Alle Termine weiter unten).

Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Freitag, dem 10. August 2018. Tickets sind unter www.myticket.de sowie telefonisch unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Alle sechs bisher veröffentlichten Studio-Alben erlangten in Südafrika mehrfachen Platin- und Goldstatus. Mit zahllosen Nummer-1-Hits erfreut sich die Band in ihrer Heimat eines unglaublichen Erfolgs. Zu den Rekorden der Band zählen auch die Anzahl an Wochen, die ihre Songs in den nationalen Verkaufs- und Radio-Charts standen. In ihrer Bandgeschichte standen Prime Circle über 1500-mal auf den Bühnen von Afrika, dem Nahen Osten und Europa. In ihrer Heimat Südafrika haben Prime Circle nahezu jedes große Festival der letzten 10 Jahre gespielt. Zu den Highlights zählen ihre Auftritte bei den legendären Nelson Mandela Konzerten (2x), aber auch die Europatourneen mit 3 Doors Down, oder die 2014 erstmals stattgefundene und mit über 100.000 verkauften Karten ausverkaufte Prime Circle Arena-Tour durch Südafrika.

Weitere Informationen unter: www.primecircleband.com | www.roughtrade.de

