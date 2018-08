Am Freitag veröffentlichen Enemy Inside aus Aschaffenburg ihr neues Video Falling Away. Der Track stammt aus dem Debüt-Album Phoenix, welches am 28.09. auf ROAR! erscheinen wird.

Hier gibt’s einen creepy Vorgeschmack auf das Video.

Das Debütalbum Phoenix enthält elf einzigartige Songs voller atemberaubender Vocals, harter Gitarrenriffs und melodiöser Gitarrensoli. Ausdrucksstarke Texte verfeinern die kristallklare Produktion.

Es ist ein einheitliches Thema präsent „We all carry our greatest enemy inside us. One that we can’t see coming, from whom we can’t hide, who can bring our weaknesses to the light“. Das Album spiegelt den inneren Kampf zwischen Freund und Feind, hell und dunkel, gut und böse wider. Es ist die Herausforderung jedes Einzelnen, sich seinen eigenen Dämonen zu stellen und sie zu überwinden. Phoenix vereint diese gegensätzlichen Gefühle und stellt den Zyklus der Wiedergeburt, Neuanfänge und Innovationen dar.



http://bit.ly/enemy-phoenix-roar

http://bit.ly/enemy-phoenix-mm Hier kann das Album vorbestellt werden:

Erhältlich als Digipak CD, schwarzes Vinyl, Gold/Rot/Schwarz-Splatter Vinyl (limitiert auf 150 Exemplare weltweit) und Download.

Enemy Inside sind:

Nastassja Giulia – Vocals

Evan K – Lead Guitar

Dave Hadarik – Rhythm Guitar

Dominik Stotzem – Bass

Feli Keith – Drums

https://www.facebook.com/WeAreEnemyInside/

http://roar.gr/artists/enemy-inside/

Kommentare

