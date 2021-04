Enforcer: verschieben Europatour mit Skull Fist und Ambush auf 2022

Das schwedische Heavy Metal-Kommando Enforcer hat kürzlich sein zweites Livealbum Live By Fire II veröffentlicht, das über Nuclear Blast Records erhältlich ist. Leider musste die Band jetzt mitteilen, dass wegen der Pandemie die Kings Of The Underground-Tour auf Mai 2022 verschoben werden muss. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Enforcer + Skull Fist + Ambush

Kings Of The Underground Tour 2022

05.05.22 DE – Essen – Turock

06.05.22 NL – Rotterdam – Baroeg

07.05.22 FR – Dijon – La Vapeur

09.05.22 ES – Barcelona – Salamandra

10.05.22 ES – Madrid – Caracol

11.05.22 FR – Montpellier – Secret Place

12.05.22 DE – Weiher – Live Music Hall

13.05.22 DE – Leipzig – Hellraiser

14.05.22 DE – Hamburg – Kulturpalast

15.05.22 BE – Hasselt – Muziekdroom

16.05.22 DE – Hannover – Subkultur

17.05.22 DE – Berlin – Lido

18.05.22 PL – Warsaw – Progresja

19.05.22 AT – Vienna – Viper Room

20.05.22 DE – München – Backstage

21.05.22 IT – Milan – Slaughter Club

Tickets sind hier erhältlich: https://bit.ly/39x8xCL

Das neue Livealbum Live By Fire II ist verfügbar als Gatefold 2LP mit 16seitigem Booklet in LP-Größe, CD mit 28seitigem Booklet und in digitaler Form. Physikalische Formate enthalten umfangreiche Booklets mit Tourprogramm, Liner Notes und unzähligen Fotos, die gesammelt und designt wurden von Sänger/Gitarrist Olof Wikstand und von den Enforcer Touren für die Alben From Beyond und Zenith während der Jahre 2015 – 2020 stammen.

Bestellt das Album im Format eurer Wahl hier: http://nblast.de/Enforcer-LiveByFireII

Schaut euch das Video der gesamten Liveshow hier an:

Enforcer sind:

Olof Wikstrand | Gesang, Gitarre

Jonas Wikstrand | Schlagzeug, Piano und Keyboards

Tobias Lindqvist | Bassgitarre

Jonathan Nordwall | Gitarre

Weitere Infos:

www.facebook.com/enforcerofficial/

www.nuclearblast.de/enforcer

www.instagram.com/enforcerofficial/

https://twitter.com/enforcermetal

https://www.youtube.com/user/enforcermetal