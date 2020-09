Enigma Experience: kündigen neues Album über Fuzzorama Records an

Enigma Experience haben die Veröffentlichung ihres Debütalbums Question Mark angekündigt, das am 13. November über Fuzzorama Records erscheint.

Die Band hat auch die brandneue Single Lonewolf vorgestellt, die mit einer funkigen und psychedelisch aufgeladenen Primus-artigen Melodie beginnt, bevor sie in einen treibenden Groove inmitten knirschender Riffs mit aufsteigenden Vokal-Melodien fällt. Dazu gibt´s jetzt auch ein wirklich tolles Video:

Zum Song kommentiert Gitarrist Niklas ‚Mr.Dango‘ Källgren:

”The lyrics are about suffering from and handling the pressure of the world, and the expectations from society that push you into a corner when feel different. It’s about daring you to be yourself, to let your creativity loose and to live like you want to live – it’s your life.“

Die Band lässt Schweden und Norwegen zusammenkommen, da Truckfighters Gitarrist Niklas ‚Mr.Dango‘ Källgren sich mit dem ehemaligen Truckfighters/Witchcraft Schlagzeuger Oskar ‚Pezo‘ Johansson und Maurice Adams (Breed/Motorfinger) als Sänger zusammengetan hat.

Der Lenker hinter dem Projekt ist Källgren selbst, der das Album produziert, komponiert, gemixt und gemastert hat. Ebenso spielt er Bass und zeigt sich für die Backing-Vocals verantwortlich.

Das Album erscheint auf LP, CD und wird auch auf einer limitierten Vinyl-Edition in einem sehr exklusiven Boxset mit Doppel-Vinyls mit Siebdruck, Doppel-Gatefold, Doppelplakaten und natürlich einer schönen Box erhältlich sein.

Question Mark ist eine sehr abwechslungsreiche Rock-Platte, die mit der zehnminütigen Odyssee Realityline beginnt, deren Vokal-Harmonien an Grunge-Helden der frühen 90er Jahre wie Soundgarden und Alice In Chains erinnern, während sich die Gitarrenlinien über einen pulsierenden Rhythmushintergrund heben. In In My Mind My Secret Place verlangsamen sie die Dinge mit einer ätherischen, akustischen Atmosphäre, die sich zu einem hypnotisch-schweren und verheerenden Ende entwickelt, während der Closer The Zone eine wütend eingängige Hymne ist, in der Kallgrens typischer „Fuzz-Fueled Sound“ hervorsticht.

Question Mark Tracklist:

1. Realityline

2. Lonewolf

3. Mighty Mind

4. Corruption

5. Equilibrium

6. In My Mind My Secret Place

7. The Z

8. The Zone

www.enigma-experience.com

www.facebook.com/EnigmaExperienceBand

https://open.spotify.com/artist/4Ve6wyIfaqciHHn5u1qXWQ?si=2758jN8uSm2hhs9I1NEcqA