MyGrain: veröffentlichen Track-by-Track Teil #1

MyGrain’s melden sich zurück! Das fünfte Album der Band wurde mit dem bekannten Mastermind Juho Räihä im Soundspiral Studio aufgenommen und wird am 2. Oktober sein Tageslicht erblicken.

MyGrain enthüllen den ersten Teil der Track-by-Tracks, indem die Band Euch durch die Songs von ihrem neuen Album V begleitet und einige exklusive Einblicke in die Enstehung gewährt.

Den ersten Teil könnt Ihr hier sehen:

MyGrain haben kürzlich auch zwei offizielle Videos zu den Single-Tracks Haunted Hearts und Out Of This Life veröffentlicht, welche hier zu sehen sind:

Haunted Hearst: https://www.youtube.com/watch?v=xbmcP-rvBLg

Out Of This Life: https://www.youtube.com/watch?v=ODFpTcfq5-I

Der Vorverkauf des neue Studioalbums V läuft bereits.

Holt Euch die Platte hier: http://www.reapermusic.de/mygrain-v

Dieses Melodic Death Metal Meisterwerk erscheint als Jewelcase CD und ist das bis dato beste und stärkste MyGrain Album!

Mehr Infos gibt es in Kürze – seid gespannt!

MyGrain sind:

Tuomas „Tommy“ Tuovinen – Gesang

Teemu Ylämäki – Gitarre

Joni Lahdenkauppi – Gitarre

Jonas Kuhlberg – Bass

Janne Mikael Manninen – Schlagzeug

MyGrain online:

Instagram: https://www.instagram.com/mygrainofficial/

Facebook: https://www.facebook.com/MyGrain

Twitter: https://twitter.com/mygrain1

YouTube: https://www.youtube.com/user/OfficialMyGrain