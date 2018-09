“Das Tor zu einer anderen Welt“

Artist: Ennoven

Herkunft: Warschau, Polen

Album: Redemption

Spiellänge: 34:28 Minuten

Genre: Atmospheric Black Metal

Release: 23.12.2014

Label: Northern Silence Productions

Link: https://ennoven.bandcamp.com/releases

Bandmitglieder:

Instrumente und Vocals: Mateusz Sworakowski

Tracklist:

Spirits Ethereal Winter Of The Ice Reborn

Vor nun fast vier Jahren brachte Mateusz Sworakowski sein Atmospheric Black Metal Solo Projekt auf den Markt. Beeinflusst und inspiriert von der Schönheit und Kraft der Natur, wurde der gebürtige Pole laut eigenen Aussagen dazu verleitet seine Eindrücke musikalisch festzuhalten, was er im Dezember 2014 auch der Öffentlichkeit präsentierte. In den insgesamt vier Tracks befasst sich der Künstler lyrisch mit Themen wie dem Tod als inneren Frieden, der Natur an sich und stellt sich die Frage, ob so etwas wie höhere Mächte in der Natur vorhanden sind.

Die Musik dieses Albums ist zwar bloß in mittelmäßiger Soundqualität abgeliefert worden, damit aber mit umso epischeren Melodien, worunter sowohl die ruhigeren als auch stürmischeren Abschnitte zu verstehen sind. Mateusz Sworakowski schafft es mit Redemption ein Werk abzuliefern, in das man nicht nur zwischendurch einmal reinhören, sondern für das man sich die Zeit nehmen und sich intensiver auf die Musik einzulassen sollte. Beim Hören dieses Albums wird man aufgrund dieser emotionalen und mitreißenden Tracks für kurze Zeit in eine andere Welt versetz, die die von Gitarrenakkorden untermalten Gedanken Sworakowskis wie mit dunkelroten Farben in die Landschaft zeichnen. All das mag für jemanden, der die Musik nicht gehört hat fragwürdig klingen, doch dürfte dieser seine Meinung nach Hören des Albums mit Sicherheit schnell wieder geändert haben.

Ennoven - Redemption Fazit: Ennoven hat mit diesem Album ein Kunstwerk veröffentlicht, was leider viel zu wenig Beachtung geschenkt bekommt. Ein „Muss“ für Freunde des Atmospheric Black Metal.



Anspieltipps: Ethereal Water und Reborn Manuel B. 9 2018-09-30 9 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

Kommentare

Kommentare