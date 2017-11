Enslaved: aktuell auf großer Europatour; verkünden »Frost«-Specialshow beim Beyond the Gates

Seit letzter Woche befinden sich die Blackened Prog Virtuosen Enslaved auf großer Europatour, um die Songs ihres frisch erschienenen Albums E erstmals unter spektakulärem neuen Bühnenset zu präsentieren. Ab heute spielen die Norweger im Vorprogramm ihrer Labelkollegen Opeth im UK und Irland, bevor sie Ende November wieder für die weiteren Daten ihrer Headlinetour auf das europäische Festland zurückkehren.

Zudem verkündete die Band jetzt eine Special-Show auf dem Beyond The Gates Festival in Bergen, bei dem sie 2018 ihr Kultalbum Frost in voller Länge darbieten werden, nachdem sie dort dieses Jahr bereits ihr Debüt Vikingligr Veldi komplett performten.

Doch bereits zuvor gibt es nach der großen Decibel-Tour durch die USA eine Headlineshow auf dem norwegischen Karmøygeddon Metal Festival für die europäischen Fans zu sehen. Hier findet Ihr alle anstehenden Konzerte von Enslaved für dieses und kommendes Jahr:

ROCK HARD & LEGACY & METAL.DE präsentiert:

15.11 UK Manchester – o2 Ritz (als Support von OPETH)

16.11 UK Glasgow – Barrowlands (als Support von OPETH)

17.11. UK Belfast – The Limelight 1 (als Support von OPETH)

18.11. IRL Dublin – The Academy (als Support von OPETH) *sold out*

19.11. UK Nottingham – Rock City (als Support von OPETH)

21.11 UK Bristol – o2 Academy (als Support von OPETH)

22.11 UK Birmingham – o2 Institute (als Support von OPETH)

24.11. UK London – Islington Assembly Hall (mit DARKHER & SVALBARD)

25.11. F Paris – Trabendo (mit LOST IN KIEV & WOLVE)

26.11. B Vosselaar – Biebob

28.11. F Rezé – Barakason (mit LOST IN KIEV & WOLVE)

29.11. F Lyon – CCO Villeurbanne (mit LOST IN KIEV & WOLVE)

30.11. I Brescia – Circolo Colony

01.12. CH Pratteln – Z7

02.12. D Frankfurt – Das Bett (mit ZATOKREV)

03.12. CZ Prague – Chelmnice (mit ZATOKREV)

16.12. RU Moscow – Volta

17.12. RU St. Petersburg – Club Zal

Decibel Tour mit Wolves in the Throne Room, Myrkur und Khemmis:

15.02. USA Philadelphia, PA – TLA

16.02. USA New York, NY – Irving Plaza

17.02. USA Boston, MA – Royale

18.02. CDN Montreal, QC – Corona Theatre

20.02. CDN Toronto, ON – Phoenix Theatre

21.02. USA Cleveland, OH – Agora Ballroom

23.02. USA Chicago, IL – Metro

24.02. USA Minneapolis, MN – Cabooze

25.02. USA Lawrence, KS – Granada Theater

26.02. USA Englewood, CO – Gothic Theatre

02.03. CDN Calgary, AB – MacEwan Ballroom

03.03. CDN Edmonton, BC – The Starlite Ballroom

05.03. CDN Vancouver, BC – Rickshaw Theater

06.03. USA Seattle, WA – El Corazon

07.03. USA Portland, OR – Hawthorne Theater

09.03. USA San Francisco, CA – Regency Ballroom

10.03. USA Santa Ana, CA – The Observatory

03.04. RO Sofia – Mixtape 5

Oder seht die Band bei den folgenden Festivalshows:

01.02. USA Miami – 70.000 Tons Of Metal

11.05. NO Karmøy – Karmøygeddon Metal Festival

21.06. DK Copenhagen – Copenhell

25.08. NO Bergen – Beyond The Gates

Sichert Euch Tickets für die deutschen Shows hier.

Sichert Euch die physischen Formate des neuen Albums hier.

Oder downloadet die digitale Version von E, bzw. streamt das Album.

Solltet ihr die letzten Videos verpasst haben, seht euch hier die erste Single, sowie die bisherigen Trailer an:

Trailer 1 – über den Albumtitel: https://youtu.be/1JE1nlJm-xo

Trailer 2 – über das neue Bandmitglied Håkon Vinje: https://youtu.be/54vhsfTDrQo

Trailer 3 – über den Aufnahmeprozess: https://www.youtube.com/watch?v=uYTMZVWMeNw

Trailer 4 – über das Artwork: https://youtu.be/jkJ9xe5YnSo

Tourtrailer: https://youtu.be/jkJ9xe5YnSo

Schreibt euch außerdem unter www.enslaved.no für den Bandnewsletter ein und erhaltet immer die neuesten Infos zu weiteren limitierten Fan Items und exklusiven Sammlerstücken!

