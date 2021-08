Enslaved: geben Release für eine neue 4-Track-EP bekannt

Es gibt eine Wüste, die sehr alt, sehr trocken und sehr gefährlich ist. Nur wenige haben es je gewagt, sie zu durchqueren, und noch weniger sind zurückgekehrt. Manche sagen, sie sei eine Wüste zwischen den Orten, andere sagen, sie sei eine Wüste zwischen den Welten. Diejenigen, die sie durchquert haben und zurückgekehrt sind, schwören, dass die Wüste eine andere Welt für sich ist – eine Astralbrücke, die alle außer den am besten vorbereiteten Reisenden verschluckt.

Enslaved sind solch erfahrene Reisende. Bei ihrer letzten Reise sind sie nach Utgard hinabgestiegen, tief in die Dunkelheit unter ihrer Heimat Norwegen. Jetzt bereiten sie sich darauf vor, erneut aufzubrechen, diesmal nicht hinab, sondern hinaus. Sie wollen die Wüste durchqueren, in sie hinein und vielleicht darüber hinaus.

Caravan To The Outer Worlds wird als 4-Track-EP am 1. Oktober 2021 starten und lädt den Hörer ein, die esoterischen Räume zu erkunden, die jenseits der Dünen auf sie warten.

Enslaved befinden sich auf einer Brücke zwischen dem Unerforschten und dem Unkartierten. Die Caravans To The Outer Worlds EP ist eine Geschichte des Aufbruchs, des Verlassens einer kargen und trostlosen Welt und der kühnen Reise in die Zukunft.

Ivar Bjørnson erklärte,

„This is the story that wanted to be told, and this is music that demanded to be heard. Who are we to question that? After Utgard, the path ahead cleared itself – and we followed; past, present and future melted together in an EP that marks one giant leap for us. Into…“

Enslaveds neue 4-Track-EP Caravans To The Outer Worlds wird am 1. Oktober über Nuclear Blast veröffentlicht.