Enslaved: verkünden neues Datum für das Summer Breeze „Utgard – The Journey Within“ Release-Event

Enslaved bereiten sich auf den letzten Akt ihrer Cinematic Summer Tour vor – die nun am Donnerstag, den 1. Oktober um 20 Uhr MESZ stattfinden soll. Dieses virtuelle Release-Event namens Utgard – The Journey Within ist nach ihrem kommenden Studioalbum Utgard (VÖ am 02. Oktober 2020) benannt, von dem sie zum ersten Mal mehrere Tracks live präsentieren werden.

Die Show ist eine Zusammenarbeit mit Deutschlands renommiertem Summer Breeze Festival, das seit langem Freund und Unterstützer der Band ist. Die Show wird von Louder zusammen mit den Schwesterseiten Prog und Metal Hammer UK präsentiert, die am folgenden Tag ebenfalls um 20.00 Uhr MESZ ein exklusives Facebook-Q&A mit der Band veranstalten werden – der Tag, an dem Utgard der Welt offenbart wird.

Grutle Kjellson lädt euch hier exklusiv sein:

Zudem enthüllen Enslaved eine exklusive Merchkollektion, die es nur bei der Cinematic Summer Tour geben wird. Um jedem die Chance zu geben, an dieser einzigartigen Tour teilzunehmen, sind die Shows gratis, dennoch freut die Band sich über Spenden, die hier abgegeben werden können: https://paypal.me/enslavedofficial