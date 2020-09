Woodship: Videopremiere von „Dreadful Light“ bei Time For Metal

„Humanity won’t be satisfied – never mind. They’ll go down in a dreadful light“

Dreadful Light: Ein Auszug aus dem Tagebuch der Erde, die mit der Zerstörung durch den Menschen und seiner Gleichgültigkeit leben muss. Dabei wird sie personifiziert, stellt die menschliche Verhaltensweise an den Pranger und stellt sich die Frage, ob dort jemand ist, der oder die ihr helfen kann.

„Where is God when you take another shot at me? Oh where ́s the Lord ́cause She just promised me to be“

Auch musikalisch wird diese Message verarbeitet. Der geradlinige Song zeichnet sich durch heruntergefahrene, erzählende Strophen aus, die in breiten Gitarrenwänden münden. Dabei kreieren die Taktwechsel in der Bridge ein paar Kerben in der glatten Oberfläche aus eingängigen Refrains.

Ende Novemeber erscheint die EP Blackout.