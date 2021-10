The Pinpricks: steigern Vorfreude auf die neue EP mit starkem Video zu „Bait“

The Pinpricks sind Kieler Nordlichter. Die drei Garage Rocker haben die Zeit der Pandemie dazu genutzt, eine Menge neuer Songs zu schreiben. The Ritual war im Juli der Vorbote, Bait ist nun die zweite Single der kommenden, am 22.10.2021 erscheinenden EP Rituals. Nach Hunger (2018) und Bait (2020) wird The Ritual die dritte EP, die dann 2022 zu einem vollen Debütalbum werden soll.

Das Video zu Bait feierte am 3. Oktober Premiere und schlug sofort ein. „Der Song entstand in der recording Zeit der letzten gleichnamigen EP und ist somit eine Hommage an die letzte EP Bait.

Im Gegensatz zu dem Video zur ersten Single Ritual, welches wir komplett in Eigenproduktion gedreht, geschnitten und produziert haben, wurde das zweite Video zu Bait von Sas-Image produziert. Es ist das aufwendigste von allen Videos, die wir bisher gemacht haben. Zum ersten Mal wurde ein komplettes Drehbuch geschrieben. Da ein Köder auch zwei Seiten hat, die anlockende und die verhängnisvolle Seite, haben wir auch in dem Musikvideo zwei Welten geschaffen. Die ‚normale‘ Welt und die bizarre Zirkuswelt. Die Bandmitglieder werden nach und nach in die Zirkuswelt gezogen und verwandeln sich. Es gibt viele spektakuläre Kunststücke sowie aufwendige Kostüme und extravagantes Makeup zu sehen“, so Ronja Kaminsky (vox / git) zum neuen Song. Dazu gehören Nils Degenhardt am Bass und Rico Kobarg an den Drums.

Auf den kommenden Konzerten wird es eine veränderte Setliste mit einem Haufen neuer Songs geben. Die aktuellen Konzerttermine findet ihr stets auf https://www.thepinpricks.de. Die neu gestaltete Webseite bietet auch einen aktuellen Shop und Streams der bisherigen Musik und Videos der Band an.

Aber hier nun das neue Video Bait zur neuen EP Rituals: