Epica: enthüllen Bass-Playthrough für „Freedom – The Wolves Within“

Die niederländischen Symphonic Metal Giganten von Epica verkünden, dass ihr neues Studioalbum Omega am 26. Februar 2021 via Nuclear Blast erscheinen wird. Es ist das erste Studioalbum nach fünf Jahren. Kürzlich erschien das Video zu ihrer zweiten Single Freedom – The Wolves Within und heute enthüllt die Band ein Bass-Playthrough zu dieser Single.

Bassist Rob van der Loo kommentiert: „Im Bass Playthrough für Freedom – The Wolves Within benutze ich zum ersten Mal meinen neuen Signature Hellboy Bass von Dingwall Guitars. Ich hoffe, es gefällt euch!“

The Epic Apocalypse Tour 2021

w/ Apocalyptica, Wheel

01.03.2021 D Berlin – Columbiahalle

02.03.2021 D Leipzig – Haus Auensee

03.03.2021 D Hannover – Capitol

05.03.2021 CH Zurich – Komplex

06.03.2021 D Munich – Tonhalle

07.03.2021 I Milan – Fabrique

08.03.2021 CH Lausanne – Metropole

10.03.2021 HU Budapest – Barba Negra

11.03.2021 AT Vienna – Gasometer

12.03.2021 CZ Brno – Hala Vodova

13.03.2021 PL Warsaw – Progresja

14.03.2021 PL Gdansk – B90

17.03.2021 D Hamburg – Docks

18.03.2021 DK Copenhagen – Amager Bio

20.03.2021 S Stockholm – Berns

21.03.2021 N Oslo – Sentrum

01.04.2021 FIN Helsinki – Ice Hall

07.04.2021 P Lisbon – Coliseum

08.04.2021 E Madrid – La Riviera

09.04.2021 E Murcia – Gamma

11.04.2021 E Barcelona – Razzmatazz

12.04.2021 F Toulouse – Bikini

13.04.2021 F Paris – Zenith

14.04.2021 B Brussel – Ancienne Belgique

16.04.2021 UK Nottingham – Rock City

17.04.2021 UK Glasgow – O2 Academy

18.04.2021 UK Bristol – Anson Rooms

20.04.2021 D Cologne – Carlswerk Victoria

21.04.2021 D Ludwigsburg – MHP arena

22.04.2021 D Wiesbaden – Schlachthof

24.04.2021 LUX Luxembourg – Den Atelier

25.04.2021 NL Amsterdam – AFAS Live

27.04.2021 UK London – Roundhouse

28.04.2021 UK Manchester – O2 Academy

An Evening With Epica – Latin America

16.12.2021 CL Santiago – Teatro Caupolican

18.12.2021 EC Quito – El Teleferico

19.12.2021 PE Lima – Centro de Convenciones Barranco

Diese 9 Tracks sind auf dem Album zu hören:

Memento In All Conscience Dreamscape Banish Your Illusion Mirage Of Verity Canvas Of Life (Akustikversion) In All Conscience (Akustikversion) Dreamscape (Akusticversion) Natural Corruption (Akustikversion)

Epica sind:

Simone Simons | Gesang

Isaac Delahaye | Gitarre

Mark Jansen | Gitarre, Gesang

Coen Janssen | Synthesizer

Ariën van Weesenbeek | Schlagzeug

Rob van der Loo | Bass