Epica: veröffentlichen Musikvideo zu „Sirens – Of Blood And Water“ mit Charlotte Wessels und Myrkur

Gestern veröffentlichten die Symphonic-Metal-Titanen Epica endlich The Alchemy Project, eine einzigartige Kollaboration zwischen ihnen und 13 weiteren Bands und Musikern, mit denen sie diese sieben neuen Tracks geschrieben und aufgenommen haben.

Zur Feier des Tages gibt es ein weiteres Highlight der Veröffentlichung zu sehen: Das Musikvideo zu dem eingängig düsteren Track Sirens – Of Blood And Water, der gemeinsam mit Melodic-Metal-Queen Charlotte Wessels und Folk/Black Metal-Pionierin Myrkur entstand. Zusammen mit Simone Simons bilden sie auf diesem Song das spektakulärste weibliche Metal-Trio des Herbsts.

„Charlotte und ich kennen uns schon seit Jahren, aber wir haben nie wirklich zusammen Musik geschrieben bisher. Seit sie anfing, ihre Solo-Songs zu veröffentlichen, bin ich ein großer Bewunderer ihrer Arbeit und wandte mich deshalb an sie, um einen Song für The Alchemy Project zu schreiben„, erinnert sich Simone Simons. „Aus dieser Zusammenarbeit entstand das eindringliche Lied Sirens – Of Blood And Water. Wir beide haben eine Faszination für Meerjungfrauen, das Märchen von H.C. Andersen, und wollten ein Lied aus der Perspektive der Schwestern der kleinen Meerjungfrau schreiben. Ich fand es toll, wie unsere beiden kreativen Köpfe in dem Song zusammenflossen, und als dann auch Myrkur (die zufälligerweise Dänin ist, genau wie der Author des Märchens) zustimmte, dem Song ihre einzigartige Stimme zu verleihen, hatten wir die perfekte Ergänzung, die wir brauchten, um die Geschichte zu vervollständigen.“

Wenn das nicht ein absolut würdevoller Abschluss der Feierlichkeiten ihres 20-jährigen Bandjubiläums ist, dann wissen wir auch nicht. Lasst euch in die tiefen Gewässer locken mit Sirens – Of Blood And Water, das unter der Regie von Patric Ullaeus (rEvolver.se) entstand:

The Alchemy Project ist ab heute weltweit erhältlich als Digipak CD, LP oder digital: https://afr.link/EpicaAlchemy

Epica haben soeben ihre Nordamerika-Tour abgeschlossen und werden ab kommender Woche auch in Lateinamerika zu sehen sein. Außerdem gibt es weiterhin Tickets für die Europa-Tour mit Apocalyptica in Frühjahr 2023 unter www.epica.nl/tour

Ωmega Latin American Tour

19.11.22 | Audio | São Paulo, BR

20.11.22 | Ópera de Arame | Curitiba, BR

22.11.22 | Teatro Flores | Buenos Aires, AR *AUSVERKAUFT*

24.11.22 | Teatro Caupolicán | Santiago, CL

26.11.22 | El Teleférico | Quito, EC

27.11.22 | Centro de Convenciones Barranco | Lima, PE

29.11.22 | Museo De Arte Marte – San Salvador, El Salvador

02.12.22 | Hell and Heaven Festival | Toluca, Mexico

04.12.22 | Rock Al Parque| | Bogota, CL

Epic Apocalypse Tour 2023

mit Apocalyptica + Wheel

18.01.23 | Compensa Concert Hall | Vilnius, LTU

19.01.23 | Arena Riga | Riga, LVA

20.01.23 | Saku Arena | Tallinn, EST

23.01.23 | Sentrum Scene | Oslo, NO

24.01.23 | Berns | Stockholm, SE

25.01.23 | Amager Bio | Copenhagen, DK

27.01.23 | AFAS | Amsterdam, NL

28.01.23 | Georg Elser Halle | Hamburg, DE

29.01.23 | AB | Brussels, BE

30.01.23 | O2 Academy | Bristol, UK

01.02.23 | Rock City | Nottingham, UK

02.02.23 | O2 Academy | Glasgow, UK

03.02.23 | Academy | Manchester, UK

04.02.23 | Roundhouse | London, UK

06.02.23 | Atelier | Luxemburg, LU

07.02.23 | Zenith | Paris, FR

08.02.23 | Le Bikini | Toulouse, FR

10.02.23 | Razzmatazz 1 | Barcelona, ES

11.02.23 | Gamma | Murcia, ES

12.02.23 | La Riviera | Madrid, ES

14.02.23 | Coliseum | Lisbon, PT

12.03.23 | Capitol | Hanover, DE

13.03.23 | Carlswerk Victoria | Cologne, DE

14.03.23 | Schlachthof | Wiesbaden, DE

15.03.23 | MHP Arena | Ludwigsburg, DE

17.03.23 | Komplex 457 | Zurich, CH

18.03.23 | Metropole | Lausanne, CH

19.03.23 | Fabrique | Milan, IT

20.03.23 | Tonhalle | Munich, DE

22.03.23 | Barba Negra | Budapest, HU

23.03.23 | Gasometer | Vienna, AT

24.03.23 | Hala Vodova | Brno, CZ

25.03.23 | Progresja | Warsaw, PL

27.03.23 | B90 | Gdansk, PL

28.03.23 | Columbiahalle | Berlin, DE

29.03.23 | Haus Auensee | Leipzig, DE

Epica online:

www.epica.nl

www.facebook.com/epica

www.instagram.com/epicaofficial