Bevor Escape The Fate nächste Woche ihre Deutschland Tour starten, veröffentlichen sie ein neues Lyric Video zu Broken Heart! Hört euch hier den Song im Stream an.

Die I am Human Tour zusammen mit Palisades und Set To Stun macht in folgenden Städten halt:

Do, 25.01.18 – Köln, Essigfabrik

Di, 30.01.18 – Stuttgart, clubCANN

Do, 01.02.18 – München, Backstage

Fr, 02.02.18 – Wien, Szene Wien

Sa, 03.02.18 – Graz, Explosiv

Mo, 05.02.18 – Berlin, BI NUU

Di, 06.02.18 – Hamburg, Markthalle

Am 16.02.2018 erscheint ihr neues Album I Am Human via Eleven Seven Music / Membran. Mit dem Lyric Video zum Titelsong des Albums I Am Human erhaltet ihr einen weiteren Einblick.

Zur Message des Songs erklärt die Band: „I Am Human means that you’re not a perfect person. You have flaws, You have strengths, You have weaknesses. You have challenges to overcome. And basically i’ts a big coming together song of a community.“

Durch ihre Karriere hinweg haben Escape The Fate einen Sound geformt der sich aus Metalcore, Pop Hooks und Synth-getränkten Balladen die mit 80er Sleaze gespickt waren zusammegesetzt hat. Ihr sechstes Album ist jedoch das bisher rohste, ehrlichste und direkteste.

Produziert wurde das Album von Grammy Award nominierten Produzenten Howard Benson (My Chemical Romance, Adam Lambert) und zeigt die Evolution des Escape The Fate Sounds der sie zurück zu ihren aufregenden Wurzeln bringt.

“We’re getting older, and we’re changing—so our music should change with us,” erzählt Sänger Craig Mabbitt “At the same time, we rediscovered what made us who we are. I felt like I was 17-years-old again. I haven’t been this excited to release something since I first joined the band and we put out This War Is Ours.”

Der ebenfalls vor kurzem veröffentlichte Track Empire ist „our own party anthem with a dark undertone“, erklärt Gitarrist Kevin Thrasher. Hört euch den Track hier direkt an:

