Ethereal Dawn: kehren mit neuer Single zurück „The Sins Of An Angel“

Der 05.05.2023 war der Termin für die Kino-Rückkehr von Ethereal Dawn. Der Gründer Marcus hat eine neue epische Power-Ballade mit einem dramatischen Fantasy-Sound herausgebracht. Die Single und der Eröffnungstrack The Sins Of An Angel erzählen den Beginn einer Fantasy-Geschichte. Diese Session ist das erste von drei Kapiteln und die Saga heißt Winterheart. Mit einem sanften Intro und bombastischen, symphonischen und eingängigen Refrains hat er die Grundsteine gelegt. Diese Lieder haben tatsächlich eine tiefere Bedeutung als diese Fantasy-Geschichte. Zwischen Rock und der komplexen Gesichte stehen viele atmosphärische Passagen die für gute Laune und Abwechslung sorgen.

Die erste Single und der Eröffnungstrack The Sins Of An Angel wurden am 05.05.2023 veröffentlicht und kann direkt hier angehört werden: