The Oculist: veröffentlichen ihren neuen Song „Swan Dive“

The Oculist ist ein progressiv-metallisches Projekt, das Konventionen herausfordert. Mit ihrer einzigartigen Fusion musikalischer Stile und Genres wird The Oculist in Metal-Szenen einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ihre Debütsingle Swan Dive ist erst der Anfang.

The Oculist wurde von den langjährigen musikalischen Partnern Adam Dunn und Çağrı Tozluoğlu (auch bekannt als Philamelian) gegründet. Das Duo begann seine Reise für diese Veröffentlichung mit spontanen Aufnahmen, die zu instrumentalen Stücken führten, die von den Weiten der Metal-Fusion und des Progressive Rock beeinflusst waren. Während diese Demos mit zusätzlichen Abschnitten und ausgearbeiteten Arrangements voranschritten, kam die Idee auf, Vocals zu diesen Songs hinzuzufügen, als sie sich in einer Schreibsession über ihre gemeinsamen Interessen an Politik, True Crime Podcast-Serien und veränderten Bewusstseinszuständen unterhielten. Adam brachte in der nächsten Session die ersten Texte des Projekts mit, und alles, was bis zu diesem Tag geschrieben wurde, begann eine andere Form anzunehmen und sich auf ein neues Level zu erheben. Die Arbeit von The Oculist war ein vielfältiger musikalischer Spielplatz mit Elementen von schweren Gitarren, Elektronik, Orchester, ambienten Texturen bis hin zu Drones, und die Band positionierte ihren Sound irgendwo im Herzen des modernen Metals. Neben seinen talentierten Fähigkeiten im Songwriting und an der Gitarre wechselte Adam geschickt zwischen klarem Gesang und wütendem Growling als Stimme von The Oculist. Das andere Bandmitglied erschuf eine klangliche Welt, in der die Songs von The Oculist existieren, mit seinem unverkennbaren Stil als Keyboarder und Klangaficionado, bekannt in der Progressive-Rock-Szene von The Hayley Griffiths Band und ehemals Karnataka. Das Rückgrat des Projekts, die Groove-Abteilung, wird von zwei außergewöhnlichen Musikern gebildet: Simon Fitzpatrick (Carl Palmer Band) am Bass und James Wise am Schlagzeug.

Swan Dive wurde von Çağrı Tozluoğlu in den TimbreWorks Studios in London produziert und gemischt, mit zusätzlicher Mischtechnik von Mesut Güneş von The Sun Sound. Das Mastering erfolgte von Jens Bogren (Opeth, Haken, Babymetal) in den Fascination Street Studios in Schweden.