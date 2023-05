Crimson Pride: veröffentlichen ihren neuen Song „Crimson Night“

Nach sechs Jahren musikalischer Erfahrungen wurde Crimson Pride offiziell im Jahr 2018 gegründet. Diese in der Schweiz ansässige Band bietet eine Vielfalt an Genres, die von Rock bis zu Alternative Metal reicht. Ihre Musik ist sehr dynamisch, mit kraftvollen Gitarrenriffs und kraftvollen Brücken, die im Kontrast zu schönen melodischen Stimmen und poetischen Texten stehen. Ihre Musik spricht ein breites Publikum an.

Im Jahr 2018 veröffentlichte die Band ihre erste Single Human Model (aufgenommen im Studio K61 in Berlin), die ihre künstlerische Richtung bestätigte. Kurz nach Berlin veröffentlichte die Band eine weitere Single, Mad Desire, im Jahr 2019 (aufgenommen im Studio Relief in Fribourg), und kündigte ihre erste EP an, die im Jahr 2020 veröffentlicht wurde.

Biografie Im Jahr 2020 begann Crimson Pride mit der Arbeit an ihrem ersten Album. Dieses Album führt die Band zu einer noch originelleren und reiferen Musik, in Verbindung mit verschiedenen Orchesterinstrumenten, und ihr musikalisches Genre erhält eine neue Dimension.

Im März 2023 wurden zwei Singles, The Last Trial und Going Down, veröffentlicht. Diese Songs finden eine Balance zwischen schönen Melodien und einem kraftvollen Ansatz und geben einen Vorgeschmack auf das kommende Album Bloom.

Am 24.03.2023 wurde Dark Waters veröffentlicht, das Ähnlichkeiten mit den beiden vorherigen Veröffentlichungen aufweist, sich jedoch durch ein erhöhtes Maß an Spannung und Schwere auszeichnet. Die langsamen, kraftvollen Gitarrenriffs werden von einer kräftigen und melodischen Hauptstimme begleitet, die fast an Groove Metal erinnert.

Das neue Album von Crimson Pride mit dem Titel Bloom wurde im April 2023 veröffentlicht. Mit diesem Album ist es der Schweizer Band gelungen, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, indem sie ein musikalisches Erlebnis von unvergleichlicher Vielfalt und Originalität bietet. Durch vielfältige und mutige Songs hat Crimson Pride bewiesen, dass sie in der Lage sind, ein breites Publikum anzusprechen, von Rockfans bis hin zu Metal-Enthusiasten.

Bloom erzählt eine zutiefst menschliche und berührende Geschichte und erforscht Themen wie Hoffnung, Verzweiflung und Widerstandsfähigkeit. Die Texte sind treffend und bewegend und werden von kraftvollen und bildhaften Melodien getragen. Die Musiker haben offensichtlich ihr ganzes Herz und ihr Talent in die Entstehung dieses Albums gesteckt und bieten sublime Kompositionen und ambitionierte Arrangements.