Aufgrund der Coronavirus-Einschränkungen hat Etrurian Legion Promotion die anstehende Tour der Death Metaller Perfidious und Electrocution abgesagt. Betroffen von der Absage sind Konzerte in der Schweiz, Frankreich und Italien.

Hier das Statement von Etrurian Legion Promotion:

Unfortunately we’re forced to cancel this tour with Perfidious and Electrocution (Official) because there are many restriction of government…

Thanks all promoters for support us…