Party.San Metal Open Air 2020: Bestätigen Caroozer

Seid ihr bereit für die zweite Band des Samstagsfrühschoppens im Zelt? Das Party.San freut sich immer tierisch, wenn es wieder auf eine Perle der Region gestoßen ist, die positiv zu überraschen vermag und Metal jenseits der vielbefahrenen Spuren zum Besten gibt.

Solch eine Band wurde mit den Leipzigern von Caroozer gefunden. Schaut man sich die Präferenzen der Band und den Inhalt von deren Songs und Videos etwas genauer an, dann scheint schnell klar zu sein, dass sie eins richtig gern mögen: BIER! Da man ebenfalls zu denjenigen gehört, die sich gern mal ein Glas einschenken, war man sofort von dieser einzigartigen Verbindung auf tiefster Metaebene fasziniert. Der Fahrplan ist für euch also ganz klar: Früh raus, Zähne putzen, ab an die Bar und noch vor Mittag abfeiern – das sollte mit der groovigen Mucke der Band das kleinste Problem in diesem Ablauf darstellen. FEUER FREI!

Herkunft: Deutschland

Stil: Thrash/Groove Metal

Für Fans von: Down, Pantera

Social: https://www.facebook.com/caroozer/

Party.San Open Air:

6.-8. August 2020

Schlotheim, Germany

Tickets: https://bit.ly/2JNQaPI