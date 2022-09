Euroblast Festival vom 30.09. bis 02.10.2022 in der Essigfabrik in Köln (Vorbericht)

Event: Euroblast Festival

Bands: Aeries, Allt, Azure, Black Tongue, Destrage, Dirty Loops, Edge Of Haze, Four Stroke Baron, Ghost Iris, Karmanjakah, Koj, Master Boot Record, Nero Di Marte, Obsidious, Panzerballett, Plini, Time, The Valuator, Vildhjarta, Viscera, Vola, White Ward

Ort: Essigfabrik, Siegburger Straße 110, 50679 Köln

Datum: 30.09.-02.10.2022

Kosten: 3-Tages-Festival-Ticket 109 €, Tagestickets: 39,00 €

Ticketvorverkauf: https://tickets.euroblast.net

Genres: Progressive Metal, Post Metal, Technical Death Metal, Progressive Death Metal, Djent

Veranstalter: Euroblast Collective Schneider & Sprich GbR

Link: https://www.euroblast.net/de

Die 16. Auflage des Festivals für progressive Musik steigt vom 30.09.-02.10.2022 in der Essigfabrik in Köln. Der Veranstalter Euroblast Collective Schneider & Sprich GbR wurde wie alle anderen Organisatoren in den letzten zwei Jahren brutal durch die Pandemie ausgebremst. Nun geht es für das Euroblast Festival in die nächste Runde. An drei Tagen sorgen diverse Gruppen für einen Mix aus Progressive Metal, Post Metal und Djent. Das ist ein Weg, der genug Platz für weitere Subgenres lässt, aus dem die Bands wie dunkle Blumen herauswachsen können. Tagestickets gibt es ab 39,00 € alle drei Tage kann man für 109,00 € besuchen.

Mit an Bord sind Plini, Dirty Loops, Vildhjarta und Vola, die als Quartett den Kopf des Line-Ups bilden. Plini Roessler-Holgate agiert als Gitarrist und Songwriter, dabei streift er durch progressive Instrumental-Rock-Gefilde, um mit dem Groove aus Djent und Mathe-Rock mächtige Soundwände zu inszenieren. Dirty Loops legen den Fokus auf den Jazz, springen darum herum, jedoch durch verschiedenste Einflüsse und haben ein ganz eigenes Soundgefüge. Wie Dirty Loops stammen Vildhjarta aus Schweden. Ihre Gangart ist nur deutlich heftiger. Der Technical Death Metal bekommt progressive Höhepunkt und baut auf Djent Einspielungen. Ebenfalls aus Skandinavien reisen Vola an. Die Dänen bauen ihre Tracks auf progressive Säulen. Die Intensität können Sänger Asger Mygind und seine Kollegen nach Belieben variieren. Mit im Programm des Euroblast Festival sind diverse spannende Acts, die genannt werden müssen. Alle Formationen findet ihr weiter oben in unseren Informationen und stets aktuell auf der Homepage des Veranstalters. Noch gibt es Karten für die düstere Veranstaltung, die Köln Ende September endlich wieder heimsuchen wird.