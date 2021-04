Evanescence: veröffentlichen Video zu ‚Better Without You‘

Evanescence haben gestern Abend ihr neues Videos Better Without You veröffentlicht.

Better Without You ist die dritte Single des neuen Albums The Bitter Truth, das am 26. März veröffentlich wurde und auf Platz #2 in die deutschen Albumcharts sowie auf Platz #1 der iTunes Charts in 22 Ländern eingestiegen ist.

Better Without You ist an alle Kritiker und Missgönner gerichtet, mit denen Frontfrau Amy Lee und ihre Band in der Vergangenheit konfrontiert waren. Regie führte Filmemacher Eric D. Howell (Ana’s Playground, Voice From The Stone), der bereits das Video zu Use My Voice gedreht hat.

Außerdem haben Evanescence ihr nächstes Livestream Konzert sowie neue Tourdates angekündigt.

Das Driven To Perform Livestream Concert wird am 13. Mai um 20h CT Zeit stattfinden, was bedeutet, dass es hierzulande um 3 Uhr morgens am 14. Mai zu sehen sein wird. Präsentiert von Cooper Tires und moderiert von Alice Cooper himself, wird die Band bei diesem umsonst-Konzert zahlreiche Songs von The Bitter Truth zum ersten Mal live performen.

Fans können am 14. Mai um 3 Uhr morgens auf DrivenToPerformConcert.com oder der Evanescence Facebook-Seite das Konzert verfolgen.

Für einen kleinen Vorgeschmack, gibt es HIER den Auftritt bei Jimmy Kimmel Live.

Außerdem hat die Band diese Woche die neuen Dates der Worlds Collide-Tour mit Within Temptation bekannt gegeben, hier die deutschen Dates:

16.03.22 Leipzig, Quarterback Immobilien Arena^

17.03.22 Berlin, Velodrom^

23.03.22 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle^

26.03.22 München, Olympiahalle^ **

01.04.22 Hamburg, Barclaycard Arena~

13.04.22 Frankfurt, Festhalle~

**Aufgrund der großen Nachfrage wurde das Konzert aus dem Zenith in die Olympiahalle verlegt. Tickets behalten ihre Gültigkeit.

^ Smash Into Pieces Support

~ Veridia Support

Mehr Infos gibt es hier: www.worldscollidetour.net

https://www.facebook.com/Evanescence

https://evanescencestore.com/