Evoken: kündigen neues Album „Mendacium“ und erste Single „Matins“ an

Die bekanntesten und bedeutendsten Vertreter des amerikanischen Death/Funeral Doom, Evoken, knüpfen mit ihrem siebten Album Mendacium an ihr bahnbrechendes Album Hypnagogia aus dem Jahr 2018 an. Das neue Werk, das am 17. Oktober über Profound Lore Records veröffentlicht wird, verspricht eines der düstersten und bedrückendsten Alben im unvergleichlichen Repertoire der Band zu werden.

Um einen ersten Einblick in die Klangwelt des Albums zu geben, haben Evoken die Single und den Album-Opener Matins veröffentlicht. Die Band kommentiert die Single wie folgt: „Matins ist ein Blick in die Realität. Religion wird vom einfachen Volk als wahr, von den Weisen als falsch und von den Herrschern als nützlich angesehen“ – Seneca.

Während Evoken auf ihrem letzten Album Hypnagogia einen melancholischeren, greifbareren und sogar zugänglicheren Sound einfingen und in den Mittelpunkt stellten, kehrt Mendacium zu der monumentalen, trauernden Angst und der klagenden, katakombartigen und disharmonischen Schwere zurück, die an die Meisterwerke Quietus und Antithesis Of Light der Band erinnert. Dabei bewahrt es die tektonische Natur ihrer Alben Caress Of The Void und Atra Mors, während es sich mehr an klassische gotische Klangtexturen wagt und sogar ein wenig in experimentelle Gefilde vordringt, was an die Aura von Künstlern wie Dead Can Dance, Monumentum und Disembowelment erinnert.

Um diese Rückkehr zu früheren Klängen zu signalisieren, holte die Band den Produzenten Ron „Bumblefoot” Thal zurück, der bereits bei den Alben Antithesis Of Light und Quietus mit Evoken zusammengearbeitet hatte. Das Ergebnis ist Mendacium, das eine sepulkrale Schwere einfängt, die von einer Atmosphäre durchdrungen ist, in der noch mehr Wert auf todesähnliche Angst und Qual gelegt wird; eine Atmosphäre, die die Tiefen und Katakomben einer alten Kathedrale oder eines Klosters widerspiegelt und Mendacium letztendlich als das bisher kraftvollste Album von Evoken definiert.

Hier gibt es noch den Link zur neuen Single: