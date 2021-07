Execution Day: bringen mit „Hollow“ eine neue Single auf den Markt

Das Metalcore/Hardrock-Quartett Execution Day meldet sich mit einer neuen Single zum Song Hollow zurück. Der Song ist eine wunderbare Neugestaltung des Sounds der Band, die den Stil einer Ballade mit ihrer bissigen Energie mischt.

„Dieser Track hat uns wirklich aus unserer Komfortzone herausgeholt„, sagt Sänger Dylan Dively. „Wir wollten etwas schreiben/veröffentlichen, das anders ist, etwas, das wir noch nie zuvor gemacht haben.“

Hollow ist ein schmerzhafter Track, der die Hoffnungslosigkeit mit Zeilen wie „I start to fantasize about not being here tomorrow“ auf den Punkt bringt. Es ist die zweite Single, bei der Gitarrist Alec Coslow als Co-Sänger fungiert (nach dem halsbrecherischen Escape) und Chad Sutliff erstmals am Schlagzeug zu hören ist.