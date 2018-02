Die Bay Area-Legenden EXODUS kommen diesen Sommer erneut über den großen Teich, um der europäischen Metal-Gemeinde eine Lehrstunde in Sachen Thrash zu verpassen! Neben einigen Headlineshows stehen auch Auftritte bei renommierten Festivals wie dem Copenhell (DK), dem Graspop Metal Meeting (B), dem Hellfest (F) und dem Bang Your Head!!! (D) auf dem Plan.

Die Band kommentiert:

„Wir sehen uns diesen Sommer! Lasst Euch diese gewaltig spaßigen Abende nicht entgehen und holt Euch jetzt Tickets!“

Weitere Infos: http://exodusattack.com/site/tour-dates/

Die komplette Route liest sich wie folgt:

EXODUS – Europa 2018

05.06. F Paris – Petit Bain

06.06. D Aschaffenburg – Colos-Saal

07.06. D Mannheim – MS Connexion Complex

09.06. D Hauptmannsgrün – Chronical Moshers Open Air

10.06. PL Kattowitz – MegaClub

12.06. D Berlin – Lido

13.06. D Hannover – Faust

16.06. S Norrköping – Metallsvenskan

17.06. S Sundsvall – Club Deströyer

18.06. S Stockholm – Gröna Lund

20.06. N Halden – Tons of Rock

22.06. DK Kopenhagen – Copenhell

23.06. B Dessel – Graspop Metal Meeting

24.06. F Clisson – Hellfest

26.06. F Pagney – Chez Paulette

27.06. F Lyon – CCO Villeurbanne

28.06. CH Zürich – Dynamo

30.06. I Verona – Rock the Castle

01.07. D München – Backstage

03.07. A Wien – Szene

04.07. H Budapest – Dürer Kert

05.07. CZ Prag – Futurum

06.07. SK Revištske Podzamcie – Gothoom

07.07. D Ballenstedt – Rockharz Open Air

09.07. D Kassel – K19

10.07. NL Utrecht – TivoliVredenburg

11.07. D Hamburg – Logo

12.07. D Balingen – Bang Your Head!!!

13.07. D Neukirchen-Vluyn – Dong Open Air

14.07. E Viveiro – Resurrection Fest

Weitere EXODUS-Termine:

10.+11.02. J Kawasaki – Thrash Domination (w/ TESTAMENT, WARBRINGER)

»Mr. Pickles Thrashtacular«

w/ MUNICIPAL WASTE

22.02. USA Seattle, WA – Neumos

23.02. USA Portland, OR – Hawthorne Theatre

25.02. USA San Francisco, CA – The Regency Ballroom

26.02. USA Anaheim, CA – House of Blues

27.02. USA San Diego, CA – House of Blues

01.03. USA Salt Lake City, UT – Metro Music Hall

02.03. USA Denver, CO – Summit Music Hall

04.03. USA Chicago, IL – Bottom Lounge

05.03. USA Pittsburgh, PA – Spirit*

06.03. USA Washington, DC – Rock & Roll Hotel

07.03. USA New York, NY – Irving Plaza

08.03. USA Philadelphia, PA – Theatre of Living Arts

09.03. USA Richmond, VA – National Theater

10.03. USA Atlanta, GA – Masquerade

11.03. USA New Orleans, LA – House of Blues*

*nur EXODUS

Holt Euch EXODUS‘ aktuelle Platte »Blood In Blood Out« hier:

http://smarturl.it/EXODUS-BloodIn

Mehr zu »Blood In Blood Out«:

‚Blood In Blood Out‘ OFFIZIELLES MUSIKVIDEO:



‚Blood In Blood Out‘ OFFIZIELLES LYRICVIDEO:



‚Salt The Wound‘ (feat. Kirk Hammett) OFFIZIELLES LYRICVIDEO:



—

Weitere Infos:

www.exodusattack.com

www.facebook.de/exodusattack

www.nuclearblast.de/exodus

