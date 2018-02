VENOM INC. – das legendäre Trio um Mantas, den Demolition Man und Abaddon – steht kurz davor, die nächste Etappe seiner »Blood Stained Earth World Tour« in Angriff zu nehmen. Deren erster Teil wird die Band durch Asien und Ozeanien führen, bevor sie anschließend in Form einer UK/EU-Co-Headlinetour mit ihren Labelkollegen SUFFOCATION sowie NERVOSA, AETERNAM und SURVIVE fortgesetzt wird. Neben den Songs ihres Debütalbums »Avé« werden VENOM INC. selbstverständlich auch einige VENOM-Klassiker mit im Gepäck haben. Eine Übersicht über alle Stationen befindet sich unten.

Angesichts dieser anstehenden Shows haben VENOM INC. heute ein brandneues Lyricvideo zu ‚War‘ veröffentlicht. Dieses gibt es hier auf YouTube zu sehen:

„AVÉ, Legionen! Wir möchten Euch hiermit unser neuestes Schaffenswerk vorstellen, unser neues Lyricvideo zu unserem Albumtrack ‚War‘! Ich hoffe, Euch gefällt diese Langversion als Vorbote unserer kommenden Konzerte, denn wir holen 2018 zum großen Schlag aus! Wir legen in Japan los, ehe wir Singapur, Bangkok, Australien, Tasmanien und Neuseeland einnehmen werden. Danach geht es wieder zurück in die nördliche Hemisphäre, wo wir unsere Co-Headlinetour mit SUFFOCATION in Großbritannien starten werden… Genießt das Video und sichert Euch schnell noch Tickets… diese Tour wird der Wahnsinn, das verspreche ich Euch! ALL HAIL & AVÉ!“

Tony „Demolition Man“ Dolan

»Blood Stained Earth Tour 2018«

15.02. J Tokio – Club Quattro

16.02. J Osaka – Trad

18.02. SGP Sin – EBX Live

19.02. T Bangkok – The Rock Pub

22.02. AUS Canberra – The Basement

23.02. AUS Sydney – Manning

24.02. AUS Brisbane – Crowbar

26.02. NZ Wellington – Valhalla

27.02. NZ Auckland – Whammy Bar

28.02. AUS Hobart – Republic Bar

01.03. AUS Melbourne – Max Watt’s

02.03. AUS Adelaide – Enigma

03.03. AUS Perth – Amplifier

w/ SUFFOCATION, NERVOSA, AETERNAM, SURVIVE

09.03. UK Bristol – Bierkeller

10.03. UK Manchester – Rebellion

11.03. UK Glasgow – Audio**

12.03. UK Birmingham – Asylum

13.03. UK London – Islington Academy

14.03. B Opwijk – Nosta

15.03. F Paris – Petit Bain

16.03. NL Eindhoven – Dynamo (w/ EVIL INVADERS)*

17.03. D Hamburg – Kulturpalast

18.03. DK Aarhus – VoxHall

19.03. DK Kopenhagen – Pumpehuset

20.03. D Mannheim – MS Connexion Complex

21.03. D Ingolstadt – Eventhalle Westpark

22.03. I Brescia – Circolo Colony

23.03. I Bologna – Zona Roveri

24.03. A Graz – Explosiv

25.03. H Budapest – Barba Negra

26.03. RO Cluj-Napoca – Form Space

27.03. A Wien – Viper Room

28.03. SK Kosice – Collosseum

29.03. CZ Prag – Futurum

30.03. D Dresden – Eventwerk

31.03. PL Kattowitz – MegaClub

*ohne SUFFOCATION

**ohne NERVOSA

28.-30.06. D Gardelegen – Metal Frenzy

11.08. UK Derby – Bloodstock Open Air

Lay down your soul to the gods rock ’n‘ roll!

Bestellt »Avé« jetzt: http://nblast.de/VenomIncAveNB

Bestellt »Avé« digital: http://nblast.de/VenomIncDigital

Mehr zu »Avé«:

‚Dein Fleisch‘ OFFIZIELLES MUSIKVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=HKBb24JaLXM

‚Avé Satanas‘ OFFIZIELLES LYRICVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Xt_yGt0ET0U

VENOM INC. sind:

Jeff „Mantas“ Dunn | Gitarre

Tony „Demolition Man“ Dolan | Bass, Gesang

Anthony „Abaddon“ Bray | Schlagzeug

Weitere Infos:

www.venom-inc.com

www.facebook.de/venomincofficial

www.nuclearblast.de/venominc

