Eye Of The Maniac: Rock-Duo veröffentlicht Debütalbum „Drown Me in Darkness“

Das Rock-Duo Eye Of The Maniac haben ihrDebütalbum Drown Me In Darkness veröffentlicht! Mit härterer, emotionaler und energiegeladener Musik haben sie 2023 ihr Debütalbum Drown Me In Darkness im renommierten 79 Sound Studio in Köln aufgenommen.

Ihr Ziel? So viele Menschen wie möglich mit ihrer Musik zu erreichen, ehrliches Feedback zu bekommen und eines Tages die größten Bühnen der Welt zu erobern. Getrieben von Leidenschaft und Authentizität wollen sie ihre Spuren in der Rock-’n‘-Roll-Welt hinterlassen.

Hier könnt ihr euch den Song We Paint The Town Red anhören: