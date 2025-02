Marty Friedman: veröffentlicht neue Single „A Prayer“ aus seinem Soloalbum „Drama“

Am 23. Januar veröffentlichte der innovative Gitarrenvisionär Marty Friedman die neue Single A Prayer aus seinem aktuellen Soloalbum Drama. Der neue Track wurde als digitale Single veröffentlicht und enthält als B-Seite eine „Guitar Karaoke“-Version des Tracks. A Prayer wird von einem Visualizer begleitet.

Marty kommentiert die neue Single: „A Prayer was one of the first songs I wrote for Drama, It is an unapologetic tearjerker, and it set the melancholy tone for the entire album. I always wanted to do a full album of wistful songs like this, but only recently have I developed the ability to put together elaborate arrangements like this that sound deceivingly simple and uplifting.“

Marty hat zudem eine brandneue Autobiographie, Dreaming Japanese, geschrieben, die jetzt weltweit von Simon and Schuster veröffentlicht wird. Sie ist bei folgenden Anbietern erhältlich: amazon.com, barnesandnoble.com, und dreamingjapanesebook.com.

Seht euch den Visualizer für A Prayer hier an:

Marty Friedmans Präsenz in der Welt der Musik, der Welt der Gitarre und der japanischen Popkultur ist rätselhaft, bizarr und geradezu inspirierend. Auf seinem neuesten Soloalbum Drama greift er die atmosphärischen Elemente seines gefeierten Albums Scenes aus dem Jahr 1992 nur geringfügig auf und erhebt sie zu einer modernen und exotischen Sammlung von epischen, extravaganten und unverfroren emotionalen Mini-Symphonien.

Von seinen bahnbrechenden Anfängen bei Cacophony an der Seite des legendären Jason Becker bis hin zu seiner entscheidenden Rolle, Megadeth mit seiner atemberaubenden Bandbreite und seinem unorthodoxen Sinn für Melodie auf den Gipfel der Popularität zu treiben, hat Marty Friedman seinen Status als einzigartige Gitarrenikone gefestigt.

Tracks wie Illumination und Mirage entführen den Hörer in fesselnde Gefilde und rufen plötzliche Tränen und Schauer hervor. Das gesamte Album hebt Martys hypnotisierende Melodien, spielerische Arrangements und herzergreifende Motive noch mehr hervor als alle seine früheren Werke.

Aufgenommen in Italien, wo Marty neben seinen modernen Signature-Modellen auch Zugang zu einem Schatz an Vintage-Gitarren hatte, ist Drama ein reines, erhebendes Musikerlebnis.

Marty freut sich, seine Live Drama 2025 – US-Tournee zur Unterstützung seines aktuellen Studioalbums Drama, das im Mai 2024 bei Frontiers Music erschienen ist, zu starten. Die Tour hat am 24. Januar in Santa Ana begonnen und endet am 22. Februar in Los Angeles. Tickets sind ab sofort erhältlich.

Marty Friedman – Live Drama 2025

Jan 24 – Santa Ana, CA @ The Observatory

Jan 25 – Las Vegas, NV @ Count’s Vamp’d

Jan 27 – Denver, CO @ HQ Live

Jan 29 – St. Louis, MO @ Off Broadway

Jan 30 – St. Charles, IL @ Arcada Theater

Jan 31 – Westland, MI @ Token Lounge

Feb 1 – Columbus, OH @ The King of Clubs

Feb 2 – Cleveland, OH @ The Winchester

Feb 4 – New York, NY @ The Loft at City Winery

Feb 5 – Boston, MA @ City Winery

Feb 6 – Derry, NH @ Tupelo Music Hall

Feb 7 – Annapolis, MD @ Ram’s Head on Stage

Feb 8 – Pawling, NY @ Daryl’s House

Feb 10 – Philadelphia, PA @ City Winery

Feb 11 – Leesburg, VA @ Tally Ho Theater

Feb 13 – Greenville, SC @ Radio Room

Feb 14 – Nashville, TN @ The Basement

Feb 16 – Houston, TX @ Bronze Peacock at House of Blues

Feb 17 – Austin, TX @ Antone’s

Feb 18 – Dallas, TX @ Granada Theater

Feb 20 – Albuquerque, NM @ Launch Pad

Feb 21 – Phoenix, AZ @ Rhythm Room

Feb 22 – Los Angeles, CA @ The Whisky

Tickets, exklusive Meet and Greet VIP-Pakete, Stage Played Guitars und mehr sind hier erhältlich.

Marty Friedman – Bandmitglieder:

Marty Friedman – Gitarre

Wakazaemon – Bass

Gregg Bissonette – Schlagzeug

Mika Maruki – Klavier, Keyboard und Synthesizer

Hiyori Okuda – Cello

Miho Chigyo – Geige

