Factory Metal Night: Torturized präsentieren ihr Album „Aftermath“

Die Magdeburger Deather Torturized präsentieren ihr am 08.07.2022 veröffentlichtes Album Aftermath und haben mit Path Of Destiny, KHNVM und Zero Degree richtig starke Freunde zu Gast.

Die Factory Magdeburg lädt am 26. November 2022 zu einer weiteren Metal Night ein, die vom Metal Clash Team präsentiert und mitorganisiert wird.

Aftermath heißt das am 08.07.2022 veröffentlichte Album der Magdeburger Formation Torturized und das Quintett gibt mit dem Album der Metal Night auch den Namen!

Jedoch sind Torturized an diesem Abend nicht allein in der Factory. Die Jungs haben sich mit den Labelkollegen (Apostasy Records) von Path Of Destiny, den Magdeburger Kumpels KHNVM und die langjährigen Nordhäuser Freunden Zero Degree drei weitere namhafte Bands ins Boot geholt, die die Factory Metal Night Aftermath zu einem richtig geilen Event und zu einem Pflichttermin der Metalfans in der Region Magdeburg bzw Sachsen-Anhalt und darüber hinaus werden lässt.

Die Daten & Fakten:

Factory Metal Night Aftermath (presented by Metal Clash)

Wann? – 26.11.2022 – https://fb.me/e/2Vvru2SUb

Wo? – Factory Magdeburg

Beginn? – 19 Uhr (Einlass)

Bands? – Torturized, Path Of Destiny, KHNVM und Zero Degree

Tickets: hier

Wie kommt man zur Factory: hier

Torturized werden an diesem Abend das neue Album live präsentieren und nach der gefühlt ewigen pandemischen und zuletzt krankheitsbedingten Pause endlich wieder die Bretter betreten, die die Welt bedeuten. Wer noch einen kleinen Vorgeschmack benötigt, der kann gern schon vorab unser Review zum Album (hier) nachlesen. Death Metal aus Magdeburg mit technischen, progressiven und auch schwarzen Einflüssen. Aftermath wird auch live überzeugen.

Torturized – Death Metal – Label: Apostasy Records

Die Thüringer (Lothra/Saalfeld) Path Of Destiny sind auch wieder in Magdeburg zu Gast. Die Melo Deather sind Labelkollegen von Torturized bei Apostsy Records und seit vielen Jahren gute Freunde und wer die Jungs z.B. auf dem Party.San Metal Open Air 2022 gesehen hat, weiß, was für eine hohe Qualität geboten wird!

Path Of Destiny – Melodic Death Metal – Label: Apostasy Records

KHNVM werden für wehende Mähnen sorgen!

Das infernale Trio hat sich tiefschwarzem Death Metal verschrieben und ist beim Magdeburger Label Neckbreaker Records unter Vertrag, das am 17.12.2021 mit Portals To Oblivion eine richtig geile Scheibe der drei Männer herausbrachte.

KHNVM- Death Metal – Label: Neckbreaker Records

Die Nordhäuser Melo Deather Zero Degree dürften einigen Fans in Magdeburg noch immer ein Begriff sein, lieferten sie doch vor Jahren beim Metal Clash bereits schon einmal ab und zwar gewaltig.

Den sympathischen Sechser dürft ihr nicht verpassen!

Zero Degree – Melodic Death Metal

Wer also nun noch mehr Lust bekommen hat, am 26.11.2022 die Factory Magdeburg zu besuchen, dem/der wird noch mehr geboten!!!!

Im Anschluss an das Konzert findet der legendäre Dark Saturday statt – Metal, Gothic, EBM – eine Aftershow/Party – Disco der besonderen Art.

Konzertbesucher der Metal Night haben zum Dark Saturday am 26.11.2022 freien Eintritt.

https://www.facebook.com/events/388696009991665