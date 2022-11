U.D.O.: zweiter Abschnitt der »Game Over«-Europatour läuft

Obgleich ihr aktuelles Studioalbum den Titel Game Over trägt, sind U.D.O., die Band um Kultsänger Udo Dirkschneider, der im Frühjahr sein erfolgreiches Solodebüt My Way (VÖ: 22. April 2022 via Atomic Fire Records; erreichte u.a. Platz 4 der deutschen Albumcharts, die bislang höchte Platzierung seiner gesamten Karriere!) auf den Markt gebracht hat, weit davon entfernt, ihre Instrumente an den Nagel zu hängen! Nachdem es seine dazugehörige Welttournee im September in Europa begonnen und sich im Oktober auch für Shows nach Lateinamerika begeben hat, ist das Quintett nun wieder zurück, um den zweiten Teil seines Trips durch den Kontinent zu absolvieren. Jener wird am 30. November in Straßburg, Frankreich zu Ende gehen. U.D.O.s rund dreimonatige Tour gilt es allerdings nicht nur aufgrund gutbesuchter Clubs (inkl. einiger ausverkaufter Shows) in diesen schwierigen Zeiten hervorzuheben. Da Bassist Tilen Hudrap aktuell leider kürzertreten muss (in diesem Zuge gute Besserung!), schloss sich kurzfristig ein nicht ganz Unbekannter dem Tross an: der ehemalige Accept-Basser Peter Baltes! In der Kölner Essigfabrik kam es vor wenigen Wochen sogar zu einer Art größerem Familientreffen, traf die Band an jenem Abend auch noch auf den ehemaligen U.D.O.-Gitarristen Mathias Dieth sowie ex-U.D.O./Accept-Gitarrist Stefan Kaufmann. Doch genug der Geschichte: Die Tour läuft erfolgreich und Fans sollten sich diese unerwartete aktuelle Zusammensetzung der Truppe auf den hiesigen Bühnen nicht entgehen lassen. Dabei werden U.D.O. erneut von den französischen Heavy Metallern Existance begleitet. Die restlichen Termine können unten eingesehen werden!

Details & Tickets: https://udo-online.de/tourdates.html

Game Over – Europe Tour 2022

w/ Existance

09.11. SK Zvolen – DK ŽSR

10.11. CZ Pilsen – KD Šeříkovka *Ausverkauft*

11.11. CZ Zlín – Masters of Rock Café

12.11. CZ Ostrau – Garage Club *Auverkauft*

13.11. SK Bratislava – Majestic Music Club

15.11. HU Budapest – Barba Negra

16.11. RO Cluj-Napoca – Form Space

17.11. RO Bukarest – Quantic Club

18.11. BG Sofia – Hristo Botev Hall

19.11. AL Tirana – Parku Olimpik

22.11. ES Barcelona – Salamandra

23.11. ES Madrid – Sala But

24.11. ES Galicia – Sala Capitol (Santiago de Compostela)

26.11. ES Burgos – Sala Andén 56

27.11. ES Pamplona – Sala Totem

29.11. FR Paris – Petit Bain

30.11. FR Straßburg – Artefact La Laiterie

U.D.O. sind:

Udo Dirkschneider – Gesang

Andrey Smirnov – Gitarre

Sven Dirkschneider – Schlagzeug

Fabian Dee Dammers – Gitarre

Tilen Hudrap – Bass

