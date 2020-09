Factory Under Cover: Schkeuditzer Rocknacht 2020 am 17.10.2020

Die Schkeuditzer Rocknacht 2020 findet am 17.10.2020 im Kulturhaus Sonne in der

Schulstraße 10, 04435 Schkeuditz statt.



Hier kommt ihr zur Veranstaltung: https://www.facebook.com/events/320650689150937

Factory Under Cover

Funkensprühende Spielfreude und geballte Power auf der Bühne! Factory Under Cover sind die Adresse für kraftvollen, leidenschaftlichen live gespielten Rock’n’Roll der Extraklasse! Man nehme die besten Evergreens von Metallica, AC/DC, Ozzy Osbourne, Judas Priest, Iron Maiden, Saxon, Van Halen oder Alter Bridge und würze diese mit wohlbekannten Klassikern der Leipziger Lokalmatadoren Factory Of Art oder Grain Of Sand. Et voilà – fertig ist eine fulminante Bühnenshow, die die Clubs regelmäßig zum Beben bringt und auch den letzten Feierwütigen von den Füßen fegt. Factory Under Cover aus dem Leipziger Land sind ein Muss für durchfeierte Rocknächte mit flammender Livemugge, die in Erinnerung bleibt und definitiv süchtig nach mehr macht. Die fünf Musiker, deren Wurzeln in Bands wie Factory Of Art, Grain Of Sand, Four Roses, The Art Of Voices, Main Machine oder Joe’s Company liegen, bringen hochkarätigen Coverrock auf die Bühne und begeistern bereits seit 2012 die einschlägigen Clubs der Metal- und Hardrockszene. Neben Klassikern der Rockgeschichte hat die Band metallisch umgebaute Popdauerbrenner der 80er im Gepäck, die von Factory Under Cover mit musikalischer Eigenständigkeit versehen wurden und dennoch ihren einzigartigen Wiedererkennungswert behalten haben.

https://factory-under-cover.band/

https://www.facebook.com/factoryundercover/



Beauty Brigade

Beauty Brigade – das ist feinster Alternative-New-Folk-Pop-Rock aus Schkeuditz. Stücke von den Waterboys bis Mumford And Sons, von Tom Petty bis Glen Hansard werden mit eigenen Songs gemischt, auf besondere Güte geprüft und mit Herzblut präsentiert.

Mit dem Line-Up von Drums, akustischer und E-Gitarre, Bass, Mandoline und Banjo, begleitet von harmonischen Satzgesängen, wird von druckvollem Bluegrass und Folk-Rock bis zur zarten Singer-Songwriter Melodie alles geboten, was die Folk-Seele begehrt.

Die vier Musiker verdienten sich ihre Sporen in diversen Bands wie Eisenheinrich, Kettle O’Fish, Nicki Tams, Zeitsprung und Wildflowers.

https://www.beautybrigade.biz/

https://www.facebook.com/BeautyBrigadeBand

Jacobs Fall

Jacob‘s Fall haben mit ihrer CD The War We Miss? eines der erstaunlichsten, berührendsten und fesselndsten deutschen Rock-Alben der letzten Jahre geschrieben.

Wie das passieren konnte? Dafür müssen wir kurz ausholen: Hier haben wir es nämlich endlich mal nicht mit einer Band zu tun, die sich damit zufriedengibt, die Art von Musik zu spielen, auf die sie privat steht. Jacob‘s Fall spielen die Musik, die von selbst aus ihnen herausströmt. Natürlich ist auch diese geprägt von jeder noch so kleinen Erfahrung, die man im Leben so macht, geformt von den unterschiedlichen Prägungen zwischen Klassik und Rock, zwischen Metal und Pop. Sie ist aber eben zerlegt, analysiert, erfühlt, erschmeckt, erschnuppert und auf ureigene Weise neu zusammengesetzt von den vier hoffnungslosen Musik-Junkies.

https://www.jacobsfall.de/

https://www.facebook.com/jacobsfall/

Froggy Stones

Die Vollblutmusiker der Rolling Stones Cover-Band: Froggy Stones touren seit über 20 Jahren erfolgreich mit der Partyband Joe’s Company quer über den ganzen Kontinent. Dazu kommt der charismatische Frontmann und Mick Jagger Double Mr. Rolling Stone. Diese Band besticht mit genialen Gitarrenriffs und echtem, lebendigen, spürbaren Rolling Stones Livefeeling von der ersten Sekunde an. Ob großes Open Air oder kleiner Club, erlebt wie die Froggy Stones voller Energie und Leidenschaft Rolling Stones Klassiker zelebrieren.

Wer die Rolling Stones mag, wird die Froggy Stones lieben

https://www.joescompany.de/froggy-stones/