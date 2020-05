Faith No More: Konzerte 2020 in Folge von Corona-Pandemie verschoben

In Folge der Corona-Pandemie und damit verbundenen behördlichen Verbote von Großveranstaltungen bis 31. August 2020, müssen die für Juni 2020 geplanten Auftritte von Faith No More in Berlin und Stuttgart verschoben werden.

Im neuen Tour-Zeitraum, der für Sommer 2021 terminiert wurde, können beide für 2020 geplanten Deutschland-Konzerte wie folgt nachgeholt werden: Faith No More spielen am 21. Juni 2021 in der Stuttgarter Schleyer-Halle und am 23. Juni 2021 in Berlin in der Max-Schmeling-Halle.

Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.

Die Band, Wizard Promotions und alle Beteiligten bedanken sich bei den Fans für ihre Geduld und Unterstützung.

Faith No More haben eine Spendenaktion für ihre Crew ins Leben gerufen, die von den verschobenen Tourplänen besonders hart betroffen ist. Bill Gould erklärt die Aktion wie folgt: „Es gab viel Aufmerksamkeit über den Kollaps der Konzertbranche und die Folgen für Musiker, Künstler und Agenturen, jedoch sehr wenig Berichterstattung über die Auswirkungen auf das entscheidende Element der Livemusik und des Tourneegeschäfts: die Crew. Ohne die Crew einer Band gibt es keine Shows und aufgrund der aktuellen Verschiebungen haben sie keine Möglichkeiten mehr, sich selbst oder ihre Familien zu unterstützen. Und wenn man von Familie spricht, ist die Band, die ihr als Faith No More kennt, mehr als die fünf Musiker auf der Bühne. Es ist eine viel größere Familie, ein Ökosystem, das Backline, Produktionsleitung, Licht, Sound und Tourmanagement umfasst. Wir hatten eine Tournee über den gesamten Sommer gebucht und jetzt, infolge der Pandemie, ist unsere gesamte Crew in eine ernsthaft finanzielle Lage gebracht worden. Wir arbeiten seit vielen Jahren mit diesen Leuten, und wir fühlen uns ihnen sehr nahe. Da Konzerte keine Option sind, versuchen wir alles in unserer Macht Stehende zu tun und haben eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um diese unglückliche Wendung des Schicksals auszugleichen.“

Die Spendenaktion umfasst ein exklusives limitiertes T-Shirt, eine Faith No More Logomaske sowie mehrere signierte LPs des aktuellen Albums Sol Invictus. Außerdem eine Vielzahl von Konzert-Postern und benutzten und signierten Schlagzeugfellen der 2015er Tournee.

Das Merch ist ab sofort unter folgendem Link erhältlich: www.FNM.com/crew-relief/

Faith No More sind Mike Bordin (Schlagzeug), Roddy Bottum (Keyboards), Bill Gould (Bass), Jon Hudson (Gitarre), und Mike Patton (Gesang). Die in San Francisco gegründete Platin-Band gilt zu Recht als eine der einflussreichsten Rock-Bands ihrer Generation. Faith No More haben in ihrer Karriere sieben Studioalben veröffentlicht: We Care A Lot (1985), Introduce Yourself (1987), The Real Thing (1989), Angel Dust (1992), King For A Day… Fool For A Lifetime (1995), Album Of The Year (1997) und Sol Invictus (2015).