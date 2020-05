Massiv In Mensch: „Zero Gravity“ Videopremiere: 05.06.2020, 19:30 Uhr

Mit Zero Gravity veröffentlichen Massiv In Mensch zusammen mit der ausgebildeten Sopranistin Rana Arborea eine gesangliche beeindruckende Coverversion. Das Original der australischen Sängerin Kate Miller-Heidke wurde durch den „Eurovision Song Contest“ des letzten Jahres bekannt. Massiv In Mensch setzen in ihrer Version hingegen noch mehr auf Eingängigkeit und elektronische Rhythmik. Die Single wird durch zwei exklusive Remixe der bereits veröffentlichten Stücke The Shores Of England und Verne (Ave Maria) ergänzt.

Hier gibt´s schon mal einen Youtube-Teaser für euch:

https://www.facebook.com/massivinmensch/