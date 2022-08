Fallujah: kündigen Europatournee an

Während die Veröffentlichung ihres neuen Albums Empyrean sehnsüchtig erwartet wird, kündigen die Meister des atmosphärischen Technical Death Metal aus der Bay Area, Fallujah, ihre bevorstehende Europatour an.

Rising Merch – Faces Of Death Tour 2022

Featuring: Rivers Of Nihil, Fallujah, Allegaeon, Inferi, Harbinger



11.11.22 Germany Oberhausen @ Kulttempel

12.11.22 Germany Karlsruhe @ Die Stadtmitte

13.11.22 Italy Milan @ Slaughter Club

14.11.22 Switzerland Aarau @ KiFF

15.11.22 Germany Munich @ Backstage

16.11.22 Czech Republic Prague @ Futurum

17.11.22 Austria Vienna @ Viper Room

18.11.22 Hungary Budapest @ Dürer Kert

19.11.22 Poland Poznan @ U Bazyla

20.11.22 Germany Dresden @ Puschkin

21.11.22 Germany Berlin @ Hole44

22.11.22 Germany Hannover @ Béi Chéz Heinz

23.11.22 Denmark Copenhagen @ Stengade

24.11.22 Germany Hamburg @ Logo

25.11.22 The Netherlands Nijmegen @ Doornroosje SOLD OUT

26.11.22 UK Bristol @ Thekla

27.11.22 UK London @ O2 Academy Islington

28.11.22 UK Glasgow @ Cathouse

29.11.22 UK Manchester @ Rebellion

30.11.22 UK Birmingham @ Asylum

01.12.22 UK Southampton @ The Loft

02.12.22 France Paris @ Backstage By The Mill

03.12.22 Belgium Aarschot @ De Klinker Club

Tickets & Info: www.facesofdeathtour.com

