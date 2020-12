Fallujah: stellen neuen Gitarristen, Nico Santora (Suicidal Tendencies, Faceless), vor

Die Bay Area Band Fallujah macht auch während der Pandemie Nägel mit Köpfen. Heute stellt die Band eine Ergänzung ihres Lineups vor und heißt den Gitarristen Nico Santora (Suicidal Tendencies, The Faceless, Lillake) in der Familie willkommen. Die Band hat ein Video veröffentlicht, in dem sie über die gemeinsame Geschichte mit Santora spricht.

Schaut euch die Video Ankündigung hier an:

Die Band verbringt ihre Zwangspause durch die Pandemie damit, an neuer Musik zu schrauben, welches das Licht der Welt voraussichtlich 2021 erblicken wird. In der Zwischenzeit können Fans der Band auf ihren Twitch Channels folgen, um bei den neusten Aktivitäten von Fallujah und seinen Mitgliedern Up To Date zu bleiben.

https://www.twitch.tv/fallujahofficial

https://www.twitch.tv/scottcarstairs

https://www.twitch.tv/sigmacaldera

Das letzte Album von Fallujah, Undying Light, erschien vergangenes Jahr via Nuclear Blast. Der Langspieler wurde von Mark Lewis (Cannibal Corpse, Whitechapel, The Black Dahlia Murder, Carnifex) gemixed und gemastered – während das Schlagzeug und die Gesänge von Lewis aufgenommen wurde, nahm Gitarrist Scott Carstairs die Gitarren und Bässe auf. Das Album ist das erste der Band mit ihrem neuen Sänger, Antonio Palermo.

Kauft Undying Light in zahlreichen Formaten hier: http://nuclearblast.com/fallujah-undyinglight

Fallujah sind:

Antonio Palermo | Gesang

Scott Carstairs | Gitarre & Gesang

Nico Santora | Gitarre

Robert Morey | Bass

Andrew Baird | Schlagzeug

