Tarja: veröffentlicht „Have Yourself A Merry Little Christmas“

Am Sonntag, den 6. Dezember, überrascht Tarja ihre Fans mit einem besonderen Leckerbissen.

Tarja bereichert die Festtage mit einer ganz besonderen Version von Have Yourself A Merry Little Christmas, die sie für ihr Live-Album Christmas Together: Live in Olomouc und Hradec Králové 2019 aufgenommen hat.

Wahrscheinlich hat jeder eine Weihnachtsgeschichte, die mit diesem berühmten Weihnachtslied verbunden ist – sei es eine schöne Zeit mit Freunden oder der Familie, eine Schlittenfahrt als Kind oder das Bauen von Schneemännern. Tarja fügt nun eine neue Geschichte hinzu, indem sie den Hörer in die festliche Zeit von 2019 und die Aufnahme ihres allerersten Weihnachts-Live-Albums zurückführt. Die Single entführt die Fans zurück in ein stimmungsvolles Fest und lädt sie ein, Teil von Tarjas stets erfolgreichen Weihnachtstourneen zu werden.

Die Single Have Yourself A Merry Little Christmas (Live at Hradec Králové 2019) gibt es hier: https://Tarja.lnk.to/HaveYourselfAMerryLittleChristmas

Mit der Neuauflage ihres hochgelobten Weihnachtsalbums From Spirits and Ghosts (Score For A Dark Christmas) startet Tarja wieder einmal vorzeitig die Weihnachtszeit. Macht Euch bereit für ein besonders dunkles Weihnachten in diesem Jahr!

Tarja bringt die Weihnachtslieder auf ein noch nie dagewesenes Niveau und verbindet auf einzigartige Weise ihre klassisch ausgebildete Stimme mit dunkleren Gothic-Einflüssen. Mit dem Klang eines großen Orchesters verleiht die erfolgreichste finnische Solokünstlerin den traditionellen Liedern eine unheimliche Note.

Christmas Together: Live at Olomouc and Hradec Králové 2019 ist als Bonus-CD auf der 2020 Edition von From Spirits And Ghost (Score For A Dark Christmas) erhältlich sowie auf der streng limitierten LP Gatefold (nur im offiziellen Tarja-Shop) und Digital.

Das Album kann hier bestellt werden: https://tarja.lnk.to/FromSpirits2020

Produziert wurde From Spirits and Ghosts (Score for a Dark Christmas) von Tarja, dem mit dem amerikanischen Emmy Award ausgezeichneten Filmkomponisten Jim Dooley und dem britischen Produzenten Tim Palmer, der unter anderem für seine Arbeit mit Pearl Jam, U2, David Bowie, Lang Lang und The Cure bekannt ist und das Album auch im 62′ Studio in Texas abgemischt hat. Das Album wurde bei Sterling Sound in NY City gemastert.

