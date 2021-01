Feanor: enthüllen erste Albumdetails

Das internationale True Metal Fünfergespann Feanor wird am 23.04.2021 ein neues Album namens Power Of The Chosen One bei Massacre Records veröffentlichen!

Das Album, das von Gustavo Feanor Acosta und Sebastian Manta im 448 Studio gemischt und gemastert wurde, enthält 10 Songs und wird als CD Digipak sowie in digitaler Form erhältlich sein.

Das Coverartwork – siehe unten – basiert auf einer Zeichnung von Dusan Markovic. Das Albumartwork wurde dann von Aldo Requena / Hammerblaze finalisiert.

Weitere Details werden demnächst enthüllt.

http://www.feanorband.com

https://www.facebook.com/feanorband

Quelle: Massacre Records