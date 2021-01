Septagon: stellen Tracklist vor

Die Thrash/Speed Metaller Septagon werden am 26.03.2021 ihr neues Album We Only Die Once bei Massacre Records veröffentlichen!

Vor fast 2 Wochen haben sie bereits das Artwork enthüllt, nun haben sie auch die Tracklist vorgestellt – siehe unten.

Septagon kredenzen eine schöne Mischung aus Thrash, ordentlich Speed, Mid-tempo und atmosphärische Tracks mit eingängigen Hooks, fetten Riffs und melodischen Parts!

Das kommende Album der Band wurde von Danny Seith in den Pariah Music Studios gemischt, und von Alexander Krull im Mastersound Entertainment Studio gemastert.

We Only Die Once wird als CD Digipak, limitierte Vinyl LP in unterschiedlichen Farben sowie in digitaler Form erhältlich sein und kann hier bereits vorgemerkt werden » https://lnk.to/weonlydieonce

We Only Die Once Tracklist:

1. Demon Divine

2. The Rant

3. How To Kill The Boogeyman

4. We Only Die Once

5. Vendetta

6. Head Held High

7. Gardens Of Madness

8. Decision Day

9. Strange Times

10. Ekke Nekkepenn

Septagon live:

23.-24.04.2021 DE Dettelbach – Frankenhalle (Metal Franconia Festival)

08.05.2021 DE Andernach – JUZ Live Club (A Chance For Metal Festival)

03.-05.09.2021 DE Münnerstadt/Kleinwenkheim – Bonebreaker Festival

http://septagon666.blogspot.com

https://www.facebook.com/septagonband

Quelle: Massacre Records