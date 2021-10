Feanor: präsentieren neues Artwork ihrer „Boundless I Am Free“ EP

Das internationale True Metal Fünfergespann Feanor hat das neue Coverartwork ihrer kürzlich veröffentlichten digitalen EP Boundless I Am Free vorgestellt.

Hier kann man sich die EP, die bei Massacre Records erschienen ist, anhören und kaufen » https://lnk.to/boundlessiamfree

Als musikalische Gäste sind Ross The Boss (ex-Manowar), Eric Marullo (Sohn von Manowar Sänger Eric Adams), Violinistin Diana Boncheva und Julio Awad auf der 4-Track EP vertreten.

Alle Songs wurden von Gustavo Acosta und Sebastian Manta im 448 Studio gemischt und gemastert.

Im Laufe der Woche wird das Artwork auch auf allen Streaminplattformen und Musik-Downloadstores aktualisiert.

Feanor – Boundless I Am Free

1. Boundless I Am Free (Feat. Ross The Boss)

2. Boundless I Am Free (Acoustic Version) (Feat. Julio Awad, Diana Boncheva)

3. I Have A Fever (Feat. Eric Marullo)

4. The Scorpion Stings In Am

http://www.feanorband.com

https://www.facebook.com/feanorband