Fearancy: veröffentlichen Videoclip zum Titeltrack von „Daemonium“

Fearancy. Nachdem der Silberling erstmals bereits zur Show auf dem Area 53 Festival erhältlich war, veröffentlicht die Band nun mit dem Titeltrack Daemonium einen amtlichen Videoclip in 4k als erste Single Auskopplung. Der Videoclip wurde von Florian Fasching (flolf.at) umgesetzt und produziert und ist einen grandioser Vorgeschmack auf die 10 Songs, welche von JF Dagenais (Kataklysm) gemixt und gemastert wurden. Am Freitag, den 13. August erscheint mit Daemonium das neue Album der österreichischen Melodic Death Metaller von. Nachdem der Silberling erstmals bereits zur Show auf demerhältlich war, veröffentlicht die Band nun mit dem Titeltrackeinen amtlichen Videoclip in 4k als erste Single Auskopplung. Der Videoclip wurde von(flolf.at) umgesetzt und produziert und ist einen grandioser Vorgeschmack auf die 10 Songs, welche von) gemixt und gemastert wurden.

Noch ein Hinweis: aufgrund einiger Corona bedingter, logistischer Umstände, ist das Album bei einigen Händlern möglicherweise erst am dem 27. August 2021 lieferbar. Im MDD Shop gibts das gute Stück aber bereits ab sofort und landet in jedem Fall pünktlich in eurem Player – so das Label.