Die deutschen Irish-Speedfolk-Rocker von Fiddler’s Green hatten am Wochenende gleich mehrfach Grund zum Feiern, denn pünktlich zum St.Patrick’s Day konnten sie vor allem den großartigen Charteinstieg ihres aktuellen Albums Heyday auf Platz 7 der Offiziellen Deutschen Albumcharts vermelden. Das ist nicht nur ein Grund für herzliche Glückwünsche, sondern auch einer mehr, die Jungs unter keinen Umständen auf Tour zu verpassen, um diesen Erfolg ihnen in angemessener Weise zu zelebrieren und dabei auch gleich noch auf bald 30 Jahre Fiddler’s Green anzustoßen! Und wie es sich zu so einer Gelegenheit gehört, hat natürlich das letzte Wort die Band, die sich über die Socials bei ihren Fans bedankt:

“Liebe Fans und Freunde von Fiddler’s Green, IHR habt unser neues Album Heyday von 0 auf Platz 7 in die deutschen Charts katapultiert. Damit schafft ihr es auch tatsächlich, den Titel unseres neuen Albums wahrwerden zu lassen: Heyday heißt Blütezeit! Und das nach 29 Jahren, wir sind komplett aus dem Häuschen! Ein tolles Gefühl, dass sich die zweijährige Arbeit an den neuen Songs absolut gelohnt hat – und was für eine Motivation für unsere anstehende Tour!

Tausend Dank an euch alle, wir versprechen euch, Heyday gebührend mit euch gemeinsam ab sofort auf den Bühnen im In- und Ausland zu feiern.

Bis bald und übt schon mal die Chöre, Sláinte!

Eure Fiddlers”

Heyday Tour 2019:

Die Heyday Tour wird präsentiert von: OX, EMP, Sonic Seducer Musikmagazin, Metal1.info & SLAM Magazine

14th of March 2019 – CH – Zürich – Dynamo

15th of March 2019 – CH – Solothurn – Kofmehl

16th of March 2019 – FR – Audincourt – Le Moloco

23rd of March 2019 – AT – Wörgl – Komma

29th of March 2019 – NL – Enschede – Atak/Metropool

30th of March 2019 – NL – Zeist – De Peppel

12th of April 2019 Klingenthal – Gambrinus (verlegt von Markneukirchen!)

13th of April 2019 Dresden – Alter Schlachthof

26th of April 2019 Nürnberg – Löwensaal

27th of April 2019 Erfurt – HsD Gewerkschaftshaus

02nd of May 2019 Frankfurt/Main – Batschkapp

03rd of May 2019 Stuttgart – Lka Longhorn

04th of May 2019 München – Backstage Werk

09th of May 2019 Hannover – Capitol

10th of May 2019 Hamburg – Grosse Freiheit 36

11th of May 2019 Berlin – Columbia Theater

17th of May 2019 Kaiserslautern – Kammgarn

18th of May 2019 Köln – E-Werk

24th of May 2019 Oberhausen – Turbinenhalle

25th of May 2019 Leipzig – Haus Auensee

Fiddler’s Green online:

https://www.fiddlers.de

https://www.facebook.com/Speedfolk

